El pulso con Rusia en torno a Ucrania puede durar meses, dice ministra británica

El pulso entre Rusia y los países occidentales puede llegar a durar "meses", advirtió este jueves la ministra de Relaciones Exteriores británica, Liz Truss, al destacar que no hay señales de la retirada de tropas anunciada por el Kremlin.

"No debemos dejarnos llevar por una falsa sensación de seguridad por la afirmación de Rusia de que algunas tropas están volviendo a sus cuarteles, cuando en realidad la acumulación militar rusa no muestra signos de desaceleración", escribió la ministra en un artículo publicado por el diario The Telegraph.

Rusia "puede alargar esto mucho más en una descarada estratagema para pasar semanas -o incluso meses- subvirtiendo a Ucrania y desafiando la unidad occidental", escribió.

Por su parte, el jefe de la inteligencia militar británica, el general Jim Hockenhull, declaró en la noche del miércoles que "contrariamente a sus afirmaciones, Rusia sigue aumentando sus capacidades militares cerca de Ucrania".

"Esto incluye vehículos blindados adicionales, helicópteros y un hospital de campaña que se dirigen hacia las fronteras de Ucrania. Rusia cuenta con el volumen militar necesario para llevar a cabo una invasión de Ucrania", afirmó Hockenhull.

pau/lch/zm/mar