El presidente del Supremo mexicano: Sin periodistas no hay democracia

México, 16 feb El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México, Arturo Zaldívar, expresó este viernes su solidaridad con los periodistas en el país, donde cinco informadores han sido asesinados en lo que va de 2022, y aseguró que sin ellos no hay democracia. "En una democracia la labor de los periodistas es esencial. Informar a la población de todo lo que sucede y generar un debate robusto es fundamental para que la libertad pueda ejercerse. Son parte fundamental de la democracia, sin ustedes no hay democracia, así de fácil", dijo el ministro durante un conferencia de prensa. Zaldívar reflexionó sobre la gravedad de los recientes asesinatos a comunicadores que conmocionan al gremio y también a la opinión pública en este país y dijo que se debe fomentar el respeto a la profesión, en un clima de tensión en el que el presidente no ha parado de emitir críticas a la prensa y ataques a periodistas a pesar de la delicada situación. "Es un tema serio y delicado en el que todos debemos involucrarnos, tanto autoridades como sociedad civil para proteger a este gremio que es de máxima relevancia. Tengan certeza que el poder judicial en sus atribuciones va a estar a la altura de lo que exige este momento", sentenció. Además, sobre los mecanismos de protección a periodistas estatales y federal, dijo que es importante asegurarse no solo de que existan, sino también de que sean eficaces para salvaguardar la integridad física de los periodistas. "A lo largo de mi trayectoria como ministro he demostrado respeto irrestricto (ilimitado) a la libertad de expresión, que mis votos, mis proyectos siempre han ido en la línea de favorecer los derechos humanos y sobre todo la libertad de expresión", terminó. Reporteros Sin Fronteras (RSF) sitúa a México como el país más mortífero del mundo para la prensa, con siete asesinatos registrados en 2021. México ocupa la posición 143 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de RSF. De 2000 a la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de López Obrador (2018-2024).