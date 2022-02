El PE pide "empoderar" a la juventud y condena las prácticas no remuneradas

Estrasburgo (Francia), 17 feb Con una condena expresa a las prácticas no remuneradas, el Parlamento Europeo (PE) pidió hoy a los países de la Unión Europea (UE) que la salud mental sea "parte integral" de la recuperación pospandémica e instó a tomar medidas "urgentes y específicas" para "empoderar" a la juventud, mitigar el impacto económico y social de la covid en los jóvenes y evitar una "generación confinada". En una resolución aprobada este jueves con 580 votos a favor, 57 en contra y 55 abstenciones, la Eurocámara condenó las prácticas profesionales y formativas no remuneradas y reclamó que la Garantía Juvenil reforzada, programa comunitario contra el desempleo de los jóvenes, sea de carácter vinculante, inclusivo y más eficaz. En este sentido, el documento recalca que las prácticas no pagadas son una "forma de explotación" y una violación de los derechos de los trabajadores jóvenes, por lo que solicita a la Comisión Europea (CE) y a los Estados miembros que propongan un marco jurídico común para garantizar una remuneración justa de las prácticas y de los periodos de formación. "Es nuestra responsabilidad garantizar que nuestra juventud no se quede atrás tras esta pandemia", sostuvo el eurodiputado de Renew Europe y presidente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Dragos Pislaru, quien lamentó que la UE no consiga "llegar" del todo a los jóvenes y "tender puentes" hacia el empleo de forma efectiva. El texto del PE plantea la creación de un espacio digital único que fusione las plataformas existentes del Portal Europeo de la Juventud, Europass y Eres y que sirva como punto central de asistencia e información sobre posibilidades de formación, empleo, prácticas, apoyo económico, programas de movilidad y derechos asociados con la ciudadanía europea. "Pedimos una mejor coordinación comunitaria de los instrumentos de financiación disponibles, una ayuda más eficaz para encontrar un trabajo o recibir educación de calidad ajustada a la realidad de los mercados laborales y, al mismo tiempo, un fomento de la movilidad y del apoyo a la salud mental de los jóvenes", agregó el eurodiputado. La Eurocámara advirtió que los casos de ansiedad y depresión en la juventud han "empeorado significativamente" con la pandemia, por lo que solicitó a los Estados miembros que vuelvan "accesibles y asequibles" los servicios de salud mental. A este respecto, los eurodiputados pidieron a los Estados miembros que concedan prioridad a este tipo de trastornos en sus esfuerzos para la recuperación socioeconómica de Europa, porque, según argumentaron, las enfermedades mentales constituyen un "aspecto clave" de la salud laboral. La resolución parlamentaria considera que los jóvenes deben desempeñar un papel "fundamental" en la configuración de las políticas sociales y de empleo en la comunidad europea y, por este motivo, insiste a los países miembros que impulsen la capacitación, la educación, la formación y la integración de la juventud en el mercado laboral. EFE fhg/cat (Más información sobre la Unión Europea en euroefe.euractiv.es)