El madrileño Sánchez asume retos en el mayor grupo teatral en español de Nueva York

Nueva York, 17 feb El madrileño Rafael Sánchez, quien asumió la dirección artística de Repertorio Español, la compañía de teatro en lengua española más importante de Nueva York, dice que su mayor reto será mantener el legado de 54 años de quehacer de la institución y llevarla a un futuro con nuevas voces y el mismo compromiso. Durante cinco décadas, el cubano René Buch, cofundador de la compañía junto a su compatriota Gilberto Zaldívar, tuvo a su cargo la dirección artística del teatro, hasta su muerte en el 2020. Sánchez es el primero que ha sido designado para hacerse cargo de esa función tras la muerte de Buch y lo hace tras su trabajo teatral durante once años en Puerto Rico, donde fundó la compañía "Tantai Teatro", que continúa activa con su socio fundador, Ismanuel Rodríguez. Sánchez aseguró a Efe que su mayor reto es "llevar en los hombros una institución tan sólida como Repertorio con la responsabilidad que eso conlleva". Sánchez fue nombrado para el cargo en enero del 2021 en momentos en que la ciudad aún estaba cerrada por la pandemia y se dedicó en un primer momento a "mantener la compañía a flote", continuando con los servicios educativos o de cursos de teatro y llevando al público obras en formato digital, entre otras iniciativas en la que está envuelta. Con una agenda cargada de proyectos, señala entre sus nuevas ideas, y siguiendo el legado de sus fundadores de dar a conocer el teatro clásico, "dar un paso hacia el futuro con nuevas voces, apoyando a artistas latinos, expandiendo el conocimiento del trabajo que hacemos, no solo a la población hispana sino también a personas de habla inglesa". "Es honrar el legado y a la vez mirar al futuro", afirma. "Es una compañía extremadamente sólida en lo que se refiere al apoyo del público pero con las circunstancias de los últimos dos años, todo lo que era estable, ahora es un reto mantenerlo. Quiero que la compañía se estabilice y continúe haciendo lo que ha hecho, un engranaje que funciona ", destaca. Sánchez, que dice es "casi boricua", como se conoce a los puertorriqueños, se trasladó a Nueva York luego del azote del huracán María que devastó Puerto Rico, en septiembre de 2017. "Vi que la isla no iba a tener teatro en mucho tiempo", explicó al añadir que se comunicó con Repertorio, con la que había trabajado. Repertorio Español levantará el telón mañana, luego de dos años de cierre por la pandemia, con las funciones de preestreno de "La dama boba", de Lope de Vega, un clásico de la literatura del Siglo de Oro español, seguida en mayo por la adaptación de la novela "Eva Luna" de Isabel Allende.