El líder supremo afirma que Irán no busca armas nucleares

Teherán, 17 feb El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, afirmó este jueves que su país no busca armas nucleares y que solo quiere usar la energía atómica de forma pacífica. “No buscamos armas nucleares”, dijo Jameneí en un discurso para conmemorar una revuelta de 1978 contra el entonces sah Mohamad Reza Pahlaví. El líder religioso dijo que Irán solo quiere hacer uso de la energía nuclear de forma pacífica para satisfacer sus necesidades energéticas, al igual que otros países. “Tendremos una urgente necesidad de energía nuclear tarde o temprano. Si no pensamos en esto hoy, mañana será muy tarde y nuestras manos estarán vacías”, subrayó. Pero, según Jameneí, los “enemigos no quieren que nuestra nación tenga éxito” por lo que recurren a sanciones. Las palabras de Jameneí llegan en medio de las negociaciones entre Irán y Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia y China, con la participación indirecta de EE. UU., para salvar el pacto que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones. A este respecto, el religioso afirmó que el país está llevando a cabo esfuerzos diplomáticos para “eliminar las sanciones”. En las últimas horas, las autoridades iraníes han indicado que el pacto nuclear está cerca, aunque aún quedan cuestiones por acordar. "Después de semanas de intensas conversaciones, estamos más cerca que nunca de un acuerdo", dijo en Twitter anoche el negociador jefe nuclear de Irán, Ali Bagheri Kani. Desde 2019, Irán ha incumplido los límites impuestos a su programa atómico acumulando más uranio del acordado en el pacto de 2015, como respuesta a la salida de Estados Unidos del acuerdo en 2018.