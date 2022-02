El Gobierno de Perú aprueba prohibir que motocicletas lleven a dos pasajeros

Lima, 16 feb El Gobierno de Perú aprobó un proyecto de ley que prohíbe que dos personas viajen en una motocicleta y que los usuarios de ese medio de transporte porten armas de fuego, informó este miércoles el ministro del Interior, Alfonso Chávarry. "Se ha aprobado el transporte en moto lineal de una sola persona, prohibidos dos en una moto, y prohibido portar armas de fuego, inclusive el que está en una moto, así tenga licencia", señaló el ministro en una rueda de prensa. El Ministerio del Interior precisó que la medida se plantea aplicar en Lima y el Callao, mientras que Chávarry señaló que el proyecto será enviado al Congreso para su eventual aprobación. La iniciativa ya fue adelantada la semana pasada por el primer ministro, Aníbal Torres, quien dijo que la intención es enfrentar el incremento de la delincuencia y la inseguridad ciudadana que se presenta, sobre todo, en la capital del país. Chávarry también informó que el Ejecutivo aprobó otro proyecto de ley para permitir que se dicten sentencias rápidas a las personas que sean detenidas cometiendo un delito flagrante. Aunque el ministro no ofreció mayores precisiones sobre esta iniciativa, Torres adelantó la semana pasada que "el programa de justicia en flagrancia" buscará tener un médico legista, policía, fiscal y juez en cada local, para dictar sentencias "en doce horas o a más tardar en 72 horas". El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció esta semana que las Fuerzas Armadas apoyarán a la Policía en la lucha contra la delincuencia, dos semanas después de que su Gobierno declarara en estado de emergencia a Lima y el Callao durante 45 días. "Vamos a sacar a las Fuerzas Armadas para combatir de una vez por todas al delincuente chico y al delincuente grande. No podemos frenarla de otra forma si no hacemos una tarea conjunta", declaró. Castillo aseguró que la Policía Nacional "sí tiene la capacidad de resguardar la seguridad ciudadana", pero insistió en la necesidad de reforzar esa lucha con los militares. EFE dub/dmt