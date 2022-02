El cuarto árbitro impidió salir a Pubill ante el Atlético por el color del calzoncillo

Valencia, 17 feb El cuarto árbitro del encuentro que se disputó este miércoles entre el Atlético de Madrid y Levante, Carlos Pérez Fernández, impidió que el levantinista Marc Pubill saltara al campo porque llevaba debajo del pantalón un calzoncillo de color granate, lo que provocó que saliera en su lugar su compañero Coke Andújar. Cuando tanto Pubill como su compañero Nikola Vukcevic estaban preparados para salir al terreno de juego en el minuto 85, el cuarto colegiado indicó a Pubill que no podía salir al campo por la indumentaria interior, que a pesar de ser apenas visible y, bajo su criterio podría confundirse con la camiseta rojiblanca del Atlético de Madrid. Pese a que Pubill se marchó rápidamente al vestuario para cambiarse, el entrenador del Levante, Alessio Lisci, decidió que el cambio fuera Coke para poder contar inmediatamente con un defensa más en los últimos minutos del partido y con 0-1 a favor del Levante. Sin embargo, el cambio no fue todo lo rápido que hubiera querido Alessio y como el balón no salió fuera, Coke y Vukcevic saltaron al campo tres minutos después, en el 88, de un partido cuyo desenlace fue finalmente favorable al Levante, que se llevó los tres puntos del Wanda Metropolitano al ganar por 0-1.