El argentino Rulli llega a 50 partidos con casi la mitad de porterías a cero

Vila-real (Castellón), 17 feb El guardameta argentino Gero Rulli ha alcanzado el medio centenar de partidos en la portería del Villarreal, en las que acumula un 44 por ciento de los encuentros en los que su equipo ha sido capaz de mantener la portería a cero. En el partido de la pasada jornada, en la que se midió al Real Madrid en La Cerámica, el portero platense alcanzó esos cincuenta encuentros con el equipo castellonense y en veintidós de ellos logró mantener imbatida su portería, once en la pasada temporada o otros tantos en la actual, repartidos en once choques de Liga, ocho de torneos europeos y tres de la Copa del Rey. Además, Rulli sumó sus once porterías a cero del curso pasado en los veintiún partidos que disputó, lo que supone más de la mitad, mientras que en esta campaña, en la que se ha consolidado como titular para su entrenador, Unai Emery, suma ya veintinueve partidos con once porterías a cero. A sus 29 años, Gero Rulli cumple su segunda campaña en las filas del equipo villarrealense, al que llegó procedente del Montpellier francés, en el que militó en la campaña 2019-20, si bien su experiencia en el fútbol español se inició en el curso 2014-15, cuando llegó a la Real Sociedad, club en el que permaneció hasta la campaña 2018-19 y en el que acumuló 149 partidos. Al equipo vasco había llegado procedente desde un club de su ciudad atal, el Estudiantes de La Plata, en cuyo primer equipo jugó dos temporadas, la 2012-13 y la 2013-14, la última como titular y números notables.