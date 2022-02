El argentino Cerúndolo elimina al español Carballés y avanza a cuartas en Río

Río de Janeiro, 17 feb El argentino Francisco Cerúndolo avanzó este jueves a los cuartos de final del Abierto de Río de Janeiro al derrotar por 6-3 y 6-2 al español Roberto Carballés. Cerúndolo, que esta semana ascendió al número 100 entre los mejores tenistas del mundo, prácticamente no encontró resistencia de Carballés (78), que fue anunciado a última hora como el sustituto del noruego Casper Ruud, segundo favorito en Río de Janeiro y que desistió del torneo brasileño por lesión. El argentino se impuso con facilidad en un partido que se resolvió en una hora y 20 minutos, que tuvo que ser interrumpido poco más de una hora por la lluvia. Con dos partidos vencidos en Río de Janeiro hasta ahora, el bonaerense, que fue semifinalista la semana pasada en el Abierto de Argentina, garantizó un ascenso en la clasificación y comienza a amenazar la posición de su hermano menor, Juan Manuel Cerúndolo, número 80 en la clasificación internacional de la ATP. Francisco, de 23 años, y Juan Manuel, de 21, son los primeros hermanos argentinos en inscribirse entre los 100 mejores de la ATP desde Guillermo y Francisco Coria, y los primeros que lo logran simultáneamente. Igualmente son la primera pareja de hermanos de América Latina en estar al mismo tiempo entre los 100 mejores del mundo. Los últimos en lograr esta hazaña fueron los alemanes Mischa y Alexander Zverev y los belgas Olivier y Christophe Rochus. El argentino se medirá el viernes con el vencedor del duelo entre el italiano Lorenzo Sonego (21) y el serbio Miomir Kecmanovic (70). Cerúndolo es el tercer argentino en meterse entre los ocho mejores de Río de Janeiro, entre los que ya están Diego Schwartzman (14) y Federico Coria (63). Los otros que ya garantizaron cupo en esta instancia son el español Pablo Andújar (74) y el italiano Fabio Fognini (38). La víctima de Cerúndolo este jueves fue el español Carballés, que, por su condición de "perdedor con suerte" en el clasificatorio, tuvo que sustituir ya en octavas de final de Río al noruego Ruud (8), que era el segundo favorito en el torneo brasileño. Ruud, ganador del Abierto de Argentina, no se recuperó a tiempo de una lesión abdominal en Buenos Aires y atrasó lo más que pudo el anuncio de su retiro del torneo con la esperanza de estar a punto a tiempo. "Fue un movimiento que hice el final de semana pasado. Intenté un drop shot y terminé lesionando mi abdomen. Lo intenté de todo, pero infelizmente no conseguí recuperarme", afirmó el noruego en una rueda de prensa. Además de Ruud, los favoritos en la edición de este año, disputada por 11 de las 50 mejores raquetas del mundo, son el italiano Matteo Berrettini, que es sexto en la clasificación de la ATP, y el argentino Diego Schwartzman (14). EFE cm

bo/hbr (foto)