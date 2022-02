Efemérides del 18 de febrero

En un 18 de febrero, pero de 1977, hace 45 años, el teniente general Jorge Rafael Videla, dictador argentino, sale ileso de un atentado de la organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). OTRAS EFEMÉRIDES 1806.- Un decreto imperial de Napoleón Bonaparte ordena la construcción del Arco de Triunfo de París para conmemorar la victoria de los ejércitos franceses en la batalla de Austerlitz. 1834.- El Congreso de Venezuela decreta el establecimiento de la libertad de cultos. 1836.- El general Felipe Santiago Salaverry, autoproclamado presidente de Perú, es fusilado en Arequipa por las tropas de Andrés de Santa Cruz. 1841.- Una Asamblea Constituyente aprueba la primera Constitución de El Salvador como Estado soberano e independiente de la República Federal de Centroamérica. 1880.- La "Gaceta de Madrid" publica la Ley, aprobada por el Gobierno de Cánovas del Castillo, que dispone la abolición de la esclavitud en Cuba. 1911.- El piloto francés Henri Pequet realiza en la India el primer transporte oficial de una carta por vía aérea de la historia. 1943.- El grupo de resistencia estudiantil contra el nazismo "La Rosa Blanca" es desarticulado en Alemania con la detención de los hermanos Scholl. 1952.- Grecia y Turquía se convierten en miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en su primera la ampliación, tres años después de su creación. 1953.- Se estrena la primera película con efectos estereoscópicos en 3D, "Bwana Devil", origen del boom de los efectos tridimensionales en la industria cinematográfica estadounidense. .- Argentina y Chile suscriben el convenio económico que establece intercambios comerciales entre los dos países e invita al resto a sumarse a la unión regional, el primer paso hasta llegar al Mercosur. 1959.- El cantante estadounidense Ray Charles graba "What'd I Say", una de las mejores canciones rock de todos los tiempos. 1960.- Argentina, Chile, México, Paraguay, Perú, Brasil y Uruguay firman un convenio para la constitución de una zona de libre comercio latinoamericano (ALALC). 1965.- Gambia se constituye en República independiente en el seno de la Commonwealth. 1968.- El músico David Gilmour se incorpora a Pink Floyd como guitarrista tras la salida por problemas mentales de Syd Barret. 1972.- La Corte Suprema de Justicia de California declara inconstitucional la pena de muerte en las condiciones entonces existentes. 1988.- El Comité Central del Partido Comunista de la URSS destituye al ex jefe de la formación en Moscú, Boris Eltsin, como miembro candidato del Politburo por discrepancias sobre el ritmo de las reformas de Mijail Gorbachov. 1996.- El campeón del mundo de Ajedrez, el ruso Gari Kasparov, gana al ordenador Deep Blue de IBM en la sexta y última partida del encuentro celebrado en Filadelfia (EEUU). 2000.- Los reformistas iraníes obtienen la mayoría absoluta en las elecciones parlamentarias y controlan el Congreso por primera vez desde la Revolución Islámica de 1979. 2006.- La República Democrática del Congo adopta nueva Constitución y bandera. 2010.- Un golpe de Estado liderado por el coronel Adamou Harouna en Níger expulsa del poder al presidente Mamadou Tandja. 2014.- El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, en orden y captura por incidentes en una marcha antigubernamental, se entrega a la Guardia Nacional. 2021.- El vehículo Perseverance de la agencia estadounidense aterriza con éxito en Marte con la meta de descubrir signos de vida en el pasado. NACIMIENTOS 1745.- Alessandro Volta, físico y químico italiano, descubridor del metano y la invención de la pila eléctrica. 1885.- Nikos Kazantzakis, escritor griego. 1912.- Antoñita Colomé, actriz y cantante española. 1929.- Luis Ruiz de Gopegui Miguel, físico español. - Agustín González García de Acilu, compositor español. 1931.- Toni Morrison, escritora estadounidense, Premio Nobel de Literatura 1993. 1932.- Milos Forman, director cinematográfico estadounidense de origen checoslovaco. 1933.- Máximo San Juan, "Máximo", dibujante, escritor y humorista español. .- Yoko Ono, cantante y artista japonesa, pareja de John Lennon. 1934.- Paco Rabanne, diseñador de moda español. 1947.- José Luis Cuerda, director español de cine. 1954.- John Travolta, actor estadounidense. 1964.- Matt Dillon, actor estadounidense. 1973.- Claude Makelele, futbolista francés. 1988.- Maiara Walsh, actriz estadounidense-brasileña. 1992.- Logan Miller, actor estadounidense. DEFUNCIONES 1546.- Martin Lutero, teólogo alemán, que origina el protestantismo. 1564.- Miguel Angel Buonarotti, arquitecto y escultor italiano. 1907.- José Peón Contreras, poeta y dramaturgo mexicano. 1952.- Enrique Jardiel Poncela, comediógrafo español. 1967.- Robert Oppenheimer, físico estadounidense. 1973.- Frank Costello, gánster estadounidense, líder de la banda de la familia Genovese. 2001.- Balthus (Balthasar Klossowski), pintor francés. 2008.- Alain Robbe-Grillet, escritor y cineasta francés. 2013.- Kevin Ayers, músico británico, miembro del grupo de rock progresivo "The Soft Machine". 2017.- Pasquale Squitieri, cineasta italiano. 2019.- Alessandro Mendini, diseñador industrial y arquitecto italiano. EFE doc/ig