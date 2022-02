Ecuador eliminará el semáforo epidemiológico desde el próximo lunes

Quito, 17 feb El presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Juan Zapata, informó este jueves que a partir del lunes próximo se elimina el semáforo epidemiológico en Ecuador ante el descenso de los contagios y el avance de la vacunación contra la covid-19. La decisión se adoptó tras una recomendación del Ministerio de Salud Pública que ha constatado una reducción constante del nivel de contagios en las últimas semanas. Según la ministra de Salud, Ximena Garzón, el 99 % de las genotificaciones que se realizan en el país de las pruebas de PCR corresponden a ómicron y el 1% a la variante delta. "Con esta tendencia, siempre a la baja, esperemos que aproximadamente en 15 días ya no tengamos presencia de delta en el país, lo cual permitirá que tengamos algunas relajaciones más", dijo la funcionaria en una rueda de prensa en el COE Nacional. Entre estas mencionó los aforos del 80 % en interiores para actividades esenciales como mercados, entidades financieras, servicios públicos. Además, el 80 % en interiores y 100 % en exteriores en actividades no esenciales como restaurantes cines, circos, teatros, sin venta y consumo de alimentos y bebidas para estos últimos. La medida aplica, asimismo, para gimnasios y balnearios. Por otra parte, el 60 % de aforo en interiores y 75 % en exteriores para bares, karaokes, discotecas, centros de tolerancia y similares; el 100 % de aforo en actividades al aire libre como playas y parques. En estadios, el aforo del 60 %, en tanto que en conciertos en espacios abiertos será del 75 %. Zapata añadió que también las universidades retornan a la presencialidad con el 100 %, así como el trabajo de los funcionarios públicos. Tras dos años de pandemia, Zapata apuntó que "estas son las medidas de mayor flexibilidad que tiene Ecuador". Avanzó que con la apertura prevista para mañana de la frontera con Perú, "todas las actividades en el territorio ecuatoriano están abiertas". "Las 24 horas va a esta abierta la frontera (sur), al igual que la frontera norte para lo que transporte de carga, mercancías y todo lo demás", añadió. Y recordó que el paso por la frontera terrestre tiene los mismos requisitos que por vía aérea: certificado de vacunación, código QR, y en caso excepcional el carné de vacunación. Quienes no tengan las dosis completas o no deseen vacunarse, requieren un PCR negativo. EFE sm/lll