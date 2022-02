Cunha, unos dos meses de baja por un esguince de rodilla "de alto grado"

Madrid, 17 feb Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, perderá para los dos próximos meses al delantero Matheus Cunha, que también será baja en la próxima convocatoria de la selección brasileña para los encuentros de finales de marzo frente a Bolivia y Chile en la fase de clasificación para el Mundial 2022, al sufrir un "esguince de alto grado del ligamento lateral interno de la rodilla derecha", según informó el club. Lesionado en el minuto 65 del partido de este miércoles ante el Levante, cuando Óscar Duarte cayó involuntariamente encima de esa articulación, que sufrió una torsión por ese motivo, el atacante se sometió este jueves a pruebas médicas en la Clínica Universidad de Navarra de Madrid, en las que se detectó el citado alcance de la lesión, de la que el club no informa del periodo de recuperación, sólo expresa que el futbolista "queda pendiente de evolución". Este tipo de lesiones de "alto grado" requieren en torno a los dos meses de baja para volver a la competición, dependiendo de la evolución de cada uno. Eso supone que el atacante, titular este miércoles ante el Levante, estará fuera de acción hasta mediados de abril y se perderá al menos los próximos diez encuentros oficiales del conjunto rojiblanco: en LaLiga Santander, por este orden, frente al Osasuna, el Celta, el Betis, el Cádiz, el Rayo Vallecano, el Alavés, el Mallorca y el Espanyol, y en la Liga de Campeones la eliminatoria de octavos de final contra el Manchester United y, en el caso de seguir adelante, también los dos encuentros de cuartos de la competición continental. Cunha, que recibió la visita de su "hermano" Joao Félix tras la lesión, expresó "de los males, el menor" sobre la lesión en su cuenta de 'Instagram'. "Feliz como siempre y enfocado a mil en la recuperación", publicó el atacante, que indicó: "No pierdas la motivación sólo porque las cosas no salen según lo planeado. La adversidad genera sabiduría y eso es lo que te llevará al éxito". El delantero, que se suma a Daniel Wass, Rodrigo de Paul, Mario Hermoso y, quizá, Yannick Carrasco en la lista de bajas del Atlético para la visita del próximo sábado a Osasuna en El Sadar, en el partido más inmediato del conjunto rojiblanco, ha participado en 27 de los 31 encuentros del equipo desde su fichaje procedente del Hertha Berlín del pasado verano. En ese recorrido, el delantero ha sido titular en tan solo cinco partidos, aunque entre ellos figuran los dos últimos duelos consecutivos, y ha marcado seis goles, cinco de ellos en las cuatro citas más recientes del campeonato liguero. EFE id/apa/jl