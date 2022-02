Brasil aprueba el primer registro de autotest para la detección de la covid

Sao Paulo, 17 feb La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), máxima autoridad en salud de Brasil, informó este jueves que autorizó el registro del primer autotest para la detección de la covid-19 en el país. El Novel Coronavirus (Covid-19) Autotest Antígeno, desarrollado por la empresa CPMH, fue aprobado después de que la agencia reguladora diera su aval, el pasado 28 de enero, para la venta y uso de los autotest. La autoprueba, según explicó Anvisa en un comunicado, fue aprobada para ser utilizada con una muestra de bastoncillo de algodón nasal no profunda y su resultado estará disponible pasados 15 minutos de su uso. "Para conceder el registro, Anvisa analiza una serie de requisitos técnicos, entre los que figuran la usabilidad y la gestión de riesgo, que sirven para adecuar el producto al uso por personas no profesionales, garantizando mayor seguridad", señaló. Pese a las facilidades promovidas por los autotest, la agencia reguladora recordó que ellos no "definen un diagnóstico", sino que poseen un "carácter de orientación". Asimismo, entre las condiciones impuestas para la aprobación de su comercialización, estableció que el resultado positivo de una prueba de este tipo solo podrá ser considerado como un nuevo contagio en los balances oficiales una vez el diagnóstico sea confirmado por medio de exámenes de laboratorio. Con unos 213 millones de habitantes, más de 641.000 muertos y 27,9 millones de infectados por el coronavirus, Brasil es el segundo país en el mundo con más fallecidos en la pandemia, detrás de Estados Unidos, y el tercero con más contagios, después de la nación norteamericana e India. La variante ómicron permanece como la predominante en el país suramericano, que continúa con el proceso de vacunación y que ya ha inmunizado totalmente al 72 % de su población, mientras que el 27 % de los brasileños ya han recibido la dosis de refuerzo. EFE nbo/cms/rrt