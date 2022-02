Bolsonaro destaca coincidencias con el ultranacionalista húngaro Orban

Actualiza con más imágenes de la visita ///Budapest, 17 Feb 2022 (AFP) - El ultraderechista presidente brasileño Jair Bolsonaro destacó este jueves su coincidencia en torno a valores religiosos y nacionalistas con el primer ministro húngaro Viktor Orban, con quien se reunió en Budapest.Bolsonaro se refirió a Hungría como "nuestro pequeño gran hermano", en declaraciones a la prensa posteriores al encuentro, en la segunda etapa de una gira europea que el miércoles lo llevó a la Rusia de Vladimir Putin."Pequeño, si tenemos en cuenta las diferencias de nuestras respectivas dimensiones territoriales. Y grande, por los valores que representa, que pueden resumirse en cuatro palabras: Dios, patria, familia y libertad", afirmó.La defensa de visiones sobre la familia tradicional puede tener especial repercusión en Hungría, criticada por la Unión Europeo (UE) por la promulgación de normativas que vetan la "promoción de una identidad de género diferente a la del nacimiento, el cambio de sexo y la homosexualidad" a menores de 18 años.Esta es la primera vez que un jefe de Estado de Brasil, primera potencia latinoamericana, de 212 millones de habitantes, visita Hungría, un país de 9,8 millones de habitantes. Antes del encuentro, Bolsonaro se reunió con el presidente húngaro, Janos Ader.Brasil es el principal socio comercial de Hungría en América Latina y Orban fue uno de los pocos gobernantes occidentales que asistió a la toma de posesión de Bolsonaro en enero de 2019.Orban aseguró que la visita de Bolsonaro era un "gran honor" y le agradeció sus "muy valiosos" esfuerzos para hablar sobre la crisis en torno a Ucrania durante su visita a Moscú."Intercambiamos información sobre la posibilidad de una guerra entre Rusia y Ucrania. Le transmití [a Orban] mi impresión sobre este viaje, incluso por la coincidencia de que todavía estábamos en un vuelo hacia Moscú y parte de las tropas rusas estaban siendo desmovilizadas en la frontera", dijo Bolsonaro, según declaraciones recogidas por la prensa brasileña. "Lo entiendo, sea una coincidencia o no, como un gesto de que la guerra realmente no le interesa a nadie", agregó.Las informaciones rusas sobre esa presunta desmovilización han sido puestas en duda por los dirigentes de Ucrania y de la OTAN. - "Proeza diplomática" - Durante la visita de Bolsonaro a Hungría se firmaron tres contratos de cooperación, en particular en el ámbito de la defensa. En 2020, Hungría ya había firmado un acuerdo para la compra de dos aviones brasileños de transporte militar KC-390, por un precio no revelado.La visita de Bolsonaro a Budapest ha generado críticas y un portal de noticias húngaro la describió como "una proeza diplomática" antes de las elecciones legislativas de abril en el país de la UE.Desde que volvió al poder en 2010, Orban se ha esforzado por tejer lazos más allá de las fronteras de la Unión Europea, donde el mandatario suele ser acusado de llevar a cabo políticas que vulneran la democracia, operando un proceso de "apertura hacia el este", mirando hacia China y Rusia.Orban también era un aliado cercano del ex primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y del expresidente estadounidense Donald Trump, quien le dio su "apoyo total" para las legislativas que Hungría celebrará el próximo 3 de abril.Bolsonaro, que era un admirador ferviente de Trump, se distanció por su lado de Estados Unidos desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca. El mandatario brasileño ignoró incluso la presión de Washington para anular su viaje a Rusia a causa de las tensiones en Ucrania, e indicó que lo hizo en nombre de la "soberanía" de Brasil.Bolsonaro, criticado internacionalmente por su política de desmantelamiento de organismos de protección de la selva amazónica y sus declaraciones homófobas, enfrenta igualmente un mal momento político a pocos meses de las presidenciales de octubre, en las cuales todo indica que buscará la reelección.mg-jza/mas-jvb/js/mar -------------------------------------------------------------