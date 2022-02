Bolsonaro acusa a los magistrados del Supremo de intentar impedir su reelección

Sao Paulo, 16 feb El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, volvió a cargar este miércoles contra algunos jueces de la Corte Suprema al acusarlos de "portarse como adolescentes" y actuar para volverlo "inelegible de un plumazo" con vistas a los comicios de octubre próximo, cuando previsiblemente buscará la reelección. Bolsonaro, líder de la ultraderecha brasileña y quien está en viaje oficial a Rusia, acusó a los magistrados Luís Roberto Barroso, Edson Fachin y Alexandre de Moraes, miembros del Supremo y también del Tribunal Superior Electoral (TSE), de perpetrar una "persecución" y buscar narrativas para "desgastar al Gobierno". "Son personas que se portan como adolescentes (...) Me parece que ellos tienen un interés. En primer lugar, buscar una manera de volverme inelegible de un plumazo. La otra es elegir su candidato, elegir a Lula", dijo en una entrevista con la radio Jovem Pan. Las declaraciones de Bolsonaro se producen días después de que los magistrados manifestaran su preocupación sobre posibles actividades cibernéticas ilegales durante las presidenciales que el país celebrará en octubre, en las que el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva figura como máximo favorito. "Esas tres personas (Barroso, Fachin y De Moraes) no colaboran con Brasil en absolutamente nada. Quieren apenas una narrativa para desgastar al Gobierno", aseveró. Asimismo, el jefe de Estado acusó a los tres jueces de llevar a cabo una "persecución" contra su figura, al comentar algunos de los varios procesos en su contra que tramitan en la Corte Suprema. "Lamentablemente, nosotros tenemos tres magistrados del STF (Supremo Tribunal Federal) actuando de esa manera, con una persecución clara contra mi persona, clarísima", agregó. Durante la entrevista, Bolsonaro igualmente rechazó las declaraciones de Fachin de que la Justicia Electoral brasileña ya podría estar "bajo el ataque" de piratas cibernéticos, cuyo principal origen sería Rusia porque, según el juez, el país no tiene una "legislación adecuada de control". "Es triste y embarazoso para mí recibir una acusación como si Rusia se comportara como un país terrorista digital", recalcó el mandatario al lamentar la declaración del magistrado.