Biden cree que la invasión de Ucrania se puede producir en "días"

Washington, 17 feb El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, consideró este jueves que la amenaza de invasión de Ucrania por parte de Rusia es "muy alta" y apuntó a la posibilidad de que se produzca en "unos días". En declaraciones a la prensa en la Casa Blanca antes de partir de viaje al estado de Ohio, Biden añadió en cualquier caso que "aún es posible" una solución por la vía diplomática. El mandatario señaló que Rusia "no ha movido sus tropas hacia fuera, las está moviendo hacia dentro" y recalcó que Estados Unidos tiene razones para pensar que los rusos están envueltos en una operación de "bandera falsa" (para buscar un pretexto para entrar en territorio ucraniano). "Cada indicación que tenemos muestra que se están preparando para entrar en Ucrania, para atacar a Ucrania", añadió sobre Rusia. A la pregunta de si cree que Rusia seguirá adelante con la invasión, Biden respondió. "Sí, lo creo. No ahora, en unos días", añadió. No obstante, también contestó con un "sí" a la pregunta de si aún es posible una vía diplomática y señaló que por eso ha enviado al secretario de Estado, Antony Blinken, a la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, para que exponga esa opción. Biden, además, señaló que sigue esperando una respuesta por parte del presidente ruso, Vladimir Putin, a la carta que le mandó, además de recalcar que no tiene intención de llamarlo. EFE pamp/afs/eat