Autoridades mexicanas aseguran avanzar en casos de periodistas asesinados

Ciudad de México, 17 feb Las investigaciones del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado avanzan, aunque no hay resultados concretos, aseguraron este jueves las autoridades mexicanas con motivo de la gira de trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador a Tijuana, una ciudad afectada por la violencia en los últimos meses. “No tenemos nada que ocultar, no estamos actuando con indolencia”, afirmó el mandatario respecto a los periodistas asesinados en México, que suman cinco en lo que va de 2022. López Obrador destacó que no habrá impunidad para nadie y el que comete un delito es investigado y castigado, sea quien sea. “No hay impunidad para nadie, esa es una diferencia considero importante con relación a los anteriores Gobiernos, nosotros no tenemos relación de complicidad con nadie, y el que comete un delito es investigado y castigado, sea quien sea”, afirmó en la ciudad fronteriza de Tijuana (Baja California). Agregó que durante su Administración se garantizará el derecho a disentir y a protestar, que nadie será censurado además de que se respeta el oficio del periodismo y a los periodistas, quienes, dijo, "van a tener protección. No están solos". SE ACLARARÁN LOS HECHOS Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló durante el informe de avances en las investigaciones que se aclararán los hechos y se tendrá justicia. “No escatimaremos recursos y garantizaremos que no se intente inculpar a personas inocentes o construir caso ficticios”, señaló. Dijo que se trabajará “sin pausa y con compromiso” para detener a los verdaderos responsables y aseveró que seguirán trabajando con el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad Pública, reveló que en el caso del asesinato de Lourdes Maldonado falta por detener a una persona que pudiera ser clave para la investigación. Detalló que fueron vinculados a proceso tres presuntos autores materiales del homicidio de la periodista. En el caso de Margarito Martínez, señaló que no se descarta que el homicidio estuviera vinculado con un grupo criminal por lo que había confianza en que con toda la información de inteligencia e indicios “en un breve tiempo se puedan generar mandamientos judiciales para cateos y órdenes de aprehensión”. También se hizo un recuento de otros casos de agresiones contra periodistas como el ataque contra Nezahualcóyotl Cordero, a quien intentaron asesinar en su domicilio en Isla Mujeres, Quintana Roo. También se dieron detalles de los avances en la investigación de los homicidios de María Elena Ferral y Julio Valdivia, en donde destacó que hay órdenes de aprehensión por sus asesinatos. En el caso de Heber López, los dos hombres que participaron en el homicidio fueron detenidos y este viernes se determinará su vinculación a proceso. En cuanto a Jacinto Romero, informó que hay tres detenidos y una orden de aprehensión pendiente contra otro presunto homicida; y en el caso de Fredy López, el autor material e intelectual aparecieron asesinados pero “las investigaciones continúan”. DEFIENDE A EXGOBERNADOR BONILLA En el caso de Lourdes Maldonado, quien en 2019 acudió a la "mañanera (las ruedas de prensa diarias oficiales) a pedir protección", López Obrador resaltó que nada indica que el exgobernador de Baja California Jaime Bonilla esté vinculado en su asesinato. “No hay nada que apunte a que este asesinato haya tenido vinculación con una diferencia de carácter laboral que tenía la difunta con el gobernador Bonilla, que ni siquiera era una cosa de Gobierno, sino de empresas”, afirmó. Confirmó que la investigación por el caso de Maldonado todavía no concluye y pidió no adelantar hechos consumados ni "hacer politiquería". Los asesinatos de periodistas, que suman ya cinco en lo que va de 2022, han conmocionado al país y unido al gremio en exigencia por justicia y protección a los comunicadores en México, una de las naciones más peligrosas para ejercer esta profesión. Este jueves, periodistas que acudieron a la conferencia matutina realizaron un acto conmemorativo a manera de homenaje, y protesta, por los asesinatos de colegas, que tan sólo en este estado, suman dos en este año. Los nombres de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa, Roberto Toledo y Heber López fueron pronunciados con voz entrecortada por la comunicadora Sonia de Anda, del portal Esquina 32, mientras que los asistentes respondieron con un “presente” a cada uno. Esta protesta se sumó a la del miércoles, también durante la conferencia matutina, donde una decena de reporteros guardaron un minuto de silencio por los periodistas asesinados, además de informar al presidente que no harían preguntas como forma de protesta. Desde el año 2000 hasta la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 150 asesinatos de periodistas en México, en posible relación con su labor. Del total, 138 son hombres y 12 son mujeres. De estos, 47 se registraron durante el mandato anterior del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) y 30 en el actual de López Obrador (2018-2024). EFE csr/esc/eat (foto)(audio)(video)