Australia incluirá al grupo palestino Hamas en su lista de terrotistas

Sídney (Australia), 17 feb El Gobierno de Australia informó este jueves que incluirá a todo el grupo palestino Hamas en su lista de organizaciones terroristas, y no solo como hasta ahora a su brazo armado, las Brigadas de al-Qassam. Las autoridades también designaron como terrorista al grupo ultraderechista estadounidense National Socialist Order y renovaron la clasificación de los yihadistas de Abu Sayyaf, Jemaah Islamiyah y al‑Qa’ida, ya que su inclusión en la lista expiraba el próximo 9 de abril. "Las opiniones de Hamas y los grupos extremistas violentos enumerados hoy son profundamente perturbadoras y no hay lugar en Australia para sus ideologías de odio", dijo la ministra del Interior, Karen Andrews, en un comunicado. La designación impone sanciones penales a la financiación o apoyo a cualquiera de estos grupos, con penas máximas de hasta 25 años de prisión. "Es vital que nuestras leyes apunten no solo a los actos terroristas y a los terroristas, sino también a las organizaciones que planifican, financian y llevan a cabo estos actos", remarco Andrews. Hamas controla la Franja de Gaza, sometida a un bloqueo desde 2007 por Israel, y mantiene la promesa de liberar Jerusalén por la fuerza a la par que reivindica frecuentes ataques contra objetivos israelíes. Estados Unidos y más recientemente la Unión Europea, entre otras naciones como Japón, Canadá y el Reino Unido, mantienen a Hamas en la lista de grupos terroristas. EFE aus-nc/grc/rml