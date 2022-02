Argentina dice que espera cerrar “pronto” el acuerdo final con el FMI

Buenos Aires, 17 feb Argentina espera alcanzar “pronto” el "acuerdo final" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para renegociar su deuda de más de 40 mil millones de dólares, según dijeron este jueves fuentes oficiales, cuando corren los plazos para afrontar un vencimiento en marzo próximo. “El Gobierno va a enviar el proyecto (de ley al Congreso) apenas se alcance el acuerdo, que esperamos que por los pasos que se están dando, sea pronto. Puede ser antes del primero de marzo. No lo sabemos porque no depende solamente de nosotros, sino también del FMI”, dijo la portavoz de la presidencia, Gabriela Cerruti, en rueda de prensa. Argentina anunció el 28 de enero pasado un entendimiento en determinadas políticas con el FMI para reestructurar alrededor de 44.500 millones de dólares tras meses de intensas negociaciones marcadas por la necesidad del Gobierno argentino de extender los plazos de pago, ante la escasez de recursos para pagar los vencimientos, comenzando por el del 22 de marzo próximo. El ministro de Economía, Martín Guzmán, siguió negociando con el equipo técnico del FMI para terminar de cerrar el nuevo programa, al tiempo que el representantes del Gobierno de Alberto Fernández han conversado con los países integrantes del directorio del organismo, especialmente EEUU por su peso en la votación, para conseguir el apoyo necesario. El programa que acuerde el Ejecutivo con el FMI deberá ser aprobado en el Congreso, donde el oficialismo ya sufrió varios reveses en el apoyo de su propia bancada, como la renuncia del jefe del bloque de diputados e hijo de la vicepresidenta, Máximo Kirchner. Luego, según indicó Cerruti, se prevé que el directorio del FMI apruebe el nuevo programa con Argentina. La portavoz indicó que una reunión realizada este miércoles entre el staff y el directorio para contar los avances de la negociación “era un paso que había que llevar adelante” e indicó que espera “que los próximos pasos sean igual de rápidos y fluidos”. “Entendemos que son todos pasos que van en el sentido que tengamos lo antes posible el acuerdo final, que va a ser presentado primero al Congreso y luego al board del FMI”, dijo Cerruti. Y agregó que cuando el acuerdo con el FMI llegue al Congreso, Guzmán concurrirá a explicar los detalles a los legisladores. Según lo difundo hasta el momento, el entendimiento contempla un "programa de facilidades extendidas" durante los próximos dos años y medio, que incluye un paquete de medidas económicas y una refinanciación de los vencimientos del crédito 'Stand By' que el organismo multilateral otorgó al Ejecutivo del liberal Mauricio Macri (2015-2019). EFE vd/rgm/cpy (video)