Albares pide a Canadá que siga colaborando para encontrar a desaparecidos

Madrid, 17 feb El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, pidió este jueves a su colega canadiense, Melanie Joly, que el país norteamericano siga colaborando para recuperar a los 12 marineros del pesquero español Villa de Pitanxo que aún permanecen desparecidos el martes en aguas de Terranova. Albares informó en un mensaje por Twitter de que agradeció a Joly la ayuda de Canadá en las tareas de rastreo del barco, tres de cuyos ocupantes fueron rescatados con vida pero otros siete murieron y sus cuerpos han sido recuperados. "He agradecido a mi homóloga @melaniejoly su ayuda en las tareas de rastreo del Villa de Pitanxo y le he pedido que, cuando las condiciones lo permitan, sigan colaborando en el rescate de los marineros desaparecidos. También hemos abordado la situación en Ucrania", escribió el ministro español en el tuit. El Villa de Pitanxo se hundió a primeras horas de la mañana del martes cuando se encontraba faenando en las aguas del Gran Banco de Terranova, en el Atlántico norte. La tripulación del pesquero con base en Marín (España) estaba formada por 24 personas, de las que 16 eran españolas, cinco peruanas y tres ghanesas. Los barcos que transportan a los tres supervivientes y los nueve cuerpos recuperados del naufragio llegarán al puerto de San Juan de Terranova (Canadá) entre el viernes y sábado por los fuertes vientos, informaron a Efe fuentes canadienses. La embarcación española Playa de Menduiña II, que transporta a los tres supervivientes de la tragedia junto con los cuerpos de siete de sus compañeros fallecidos en el naufragio, tiene prevista su llegada el sábado al puerto de San Juan de Terranova. Los otros dos fallecidos son transportados en el barco canadiense Nexus, que llegará al puerto un día antes, el viernes, según informó a EFE la autoridad portuaria de San Juan de Terranova. Fuentes canadienses indicaron a EFE que, a pesar de las malas condiciones meteorológicas, uno de los barcos portugueses que participó en las tareas de rescate de los pescadores y que transportaba a una de las víctimas mortales del naufragio pudo transferir el cuerpo al Playa de Menduiña II. En las últimas horas, las condiciones han empeorado y en estos momentos se registran temperaturas bajo cero, que con el viento provocan una sensación térmica de -17 ºC, rachas huracanadas de hasta 86 kilómetros por hora y olas de más de ocho metros de altura. Las autoridades canadienses dieron el miércoles por terminada la operación de búsqueda y rescate de los doce desaparecidos, 36 horas después del hundimiento. Un responsable del Centro de Coordinación de Rescate de Halifax (CCRH), en Canadá, explicó a Efe el miércoles que daban por concluidas esas labores, porque los "modelos de supervivencia" que estaban manejando hacían imposible mantener la operación. Este jueves otras fuentes de la operación de búsqueda señalaron a Efe que el empeoramiento de las condiciones meteorológicas confirma la decisión del Centro de Coordinación de Rescate de dar por concluidas esas tareas. Dichas fuentes indicaron que los vientos huracanados de la zona ponían en riesgo a los equipos de rescate y otros barcos que participaban en las labores de búsqueda. No obstante, el Gobierno de España aseguró este jueves que mantiene un estrecho contacto con las autoridades canadienses con la intención de "aprovechar cualquier ventana de oportunidad" que se presente para poder reanudar la búsqueda de los marineros desaparecidos. EFE nac-mmg