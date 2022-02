62-64. El Tenerife despierta a tiempo y se abona a las semifinales

Antonio Soto Granada (España), 17 feb El Lenovo Tenerife jugó con fuego este jueves, pero despertó a tiempo y logró clasificarse para sus cuartas semifinales de la Copa del Rey en los últimos cinco años tras superar, en el partido que estrenaba la edición que se disputa en Granada, a un Joventut que, aunque llegaba como cabeza de serie, pagó cara la mala tarde de sus tiradores (4/27 en triples) y quedó eliminado a las primeras de cambio tras no poder culminar su reacción del último cuarto (62-64). Cuando parecía que estaba todo decidido a once minutos del final, con 17 puntos de ventaja para los canarios, despertaron los verdinegros con un parcial de 25-6 que le dio la única ventaja de la tarde a un minuto del la conclusión, aunque no fue suficiente para sellar una remontada en la que nadie creía tras lo visto en los tres primeros cuartos de una eliminatoria sin brillo que, al menos, tuvo emoción al final. Desde el salto inicial, los tinerfeños salieron a por el partido, mucho más entonados y con su plan de juego perfectamente estudiado. El 0-7 de salida parecía la continuación de su holgado triunfo en Badalona el pasado fin de semana ante el mismo rival, con el que había perdido en las dos ocasiones anteriores en las que habían visto las caras en la Copa del Rey. Dos triples de Aaron Doornekamp y un tercero de Kyle Wiltjer propiciaron la primera escapada de la tarde ante un Joventut desconocido que arrancó demasiado frío, muy fallón y falto de ideas, especialmente en ataque. Solo Ante Tomic acertó con las tres únicas canastas de su equipo en los primeros siete minutos, en los que el conjunto catalán falló los otros diez lanzamientos de los que dispuso. El perímetro le seguía funcionando a los de Txus Vidorreta, bien dirigidos por Marcelinho Huertas, y dos nuevos triples anotados por Tobias Borg y Dejan Todorovic cerraron un primer acto de claro dominio tinerfeño en el que los números de los verdinegros justificaban el marcador: 5/14 en tiros de dos y 0/5 en lanzamientos de tres puntos (10-21, min 10). Borg estrenó el segundo cuarto con el sexto triple canario, elevando la ventaja hasta los 14 puntos. Enfrente, los jugadores de la Penya seguía acumulando errores y perdiendo balones, incapaces de superar la tela de araña tejida por un Lenovo que empezó a bajar su producción ofensiva. Joel Parra, desde la esquina, acabó con la sequía anotadora de un equipo que tardó cuatro minutos en estrenar su marcador en ese periodo. Los minutos pasaban y nada cambiaba en el Palacio de Deportes de Granada. Carles Durán se desesperaba en la banda al ver que sus hombres estaban muy lejos del nivel exhibido esta temporada, solo llevaban 15 puntos en 17 minutos y perdían por 16 puntos (15-31). Un tiempo muerto solicitado por el técnico catalán tuvo su efecto y un 6-0 de parcial arregló algo la situación, pero al descanso el marcador no dejaba dudas sobre lo visto en la primera parte, en la que el acierto exterior del Lenovo, con siete triples convertidos, contrastaba con la paupérrima estadística rival desde el arco (1/10) y parecía despejar el camino del conjunto claretiano hacia semifinales (23-36, min 20). En la reanudación, el intercambio de golpes inicial favorecía los intereses del equipo isleño, que sin tener su mejor tarde jugaba con la tranquilidad que le daba el botín de puntos obtenido en los primeros veinte minutos. El Joventut lo intentaba pero sin ningún referente claro en ataque, lo que le impedía acercarse en el marcador y romper la barrera psicológica de los diez puntos. Al menos, su segundo triple de la tarde, anotado por Willis en los últimos segundos del tercer cuarto, y la canasta sobre la bocina de Tomic permitieron al equipo badalonés llevarse dicho parcial, aunque solo habían recortado un punto y mucho tenían que mejorar si querían remontar en los diez minutos definitivos (39-51, min 30). El pívot croata, el mejor de la Penya en anotación (15) y rebotes (9), se echó a su equipo a la espalda. El Joventut, con cinco puntos consecutivos del eslovaco Vladimír Brodziansky, empezó a creer en la remontada y completó un parcial de 18-3 que le situó solo dos abajo a 5.27 del final (52-54). El Lenovo estaba muy tocado y no encontraba soluciones a su colapso ofensivo. Los errores en unos y otros hacían presagiar un final igualado. Los canarios sufrían para mantenerse arriba en el marcador hasta que a 1.04 del final Joel Parra, con tres tiros libres, dio la única ventaja de la tarde a los suyos en el mejor momento (59-57). Apareció entonces Sasu Salin, inédito hasta entonces, para anotar un triple cuando su equipo más lo necesitaba. Shermadini, con dos tiros libres y un par de rebotes fundamentales, completó la reacción claretiana y selló el billete a semifinales. - Ficha técnica: 62 - Joventut Badalona (10+13+16+23): Vives (-), Paul (2), Parra (14), Willis (9), Tomic (15) -equipo inicial-, Ribas (6), Bassas (-), Ventura (-), Birgander (2) y Brodziansky (11) 64 - Lenovo Tenerife (21+15+15+13): Huertas (8), Salin (4), Todorovic (6), Doornekamp (8) y Shermadini (12) -quinteto titular-, Sastre (4), Wiltjer (8), Guerra (4), Sulejmanovic (2), Borg (8) y Rodríguez (-) Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Fernando Calatrava y Martín Caballero. Eliminaron por faltas a Brandon Paul, del Joventut. Incidencias: Primera eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto de Granada, disputada en el Palacio Municipal de Deportes ante 5.421 espectadores.