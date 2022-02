4-0. Bolívar se clasifica a segunda fase de la Libertadores al golear a Lara

La Paz, 16 feb El Bolívar boliviano selló su boleto a la segunda fase de la Copa Libertadores tras golear por 4-0 al Deportivo Lara venezolano en el partido de vuelta disputado en La Paz. El plantel boliviano al mando del brasileño Antonio Carlos Zago venció en la ida a los de Jorge Durán en Barinas por 2-3 y ahora se enfrentará a la Universidad Católica ecuatoriana en la segunda fase de la Libertadores. Los goles de la Academia paceña en esta jornada fueron anotados por José Sagredo en el minuto 37, el brasileño Bruno Savio en el 68, el español Alberto Guitián en el 76 y el cuarto fue marcado en el 82 por Bruno Miranda. En la primera mitad del encuentro, el Bolívar tuvo un dominio relativamente pleno, aunque se estrelló contra la cerrada defensa del Deportivo Lara, que apenas trató de llegar al arco local. La primera jugada peligrosa de los 'celestes' se dio en el minuto 20 y fue una combinación entre el argentino Patricio 'Patito' Rodríguez y Leonel Justiniano que no se pudo concretar. Un minuto después el brasileño Savio probó un tiro directo que fue a dar a las manos del meta venezolano Luis Curiel, muy demandado en el primer tiempo. El único intento claro del 'rojinegro' fue una llegada de Urbina en el minuto 32, pero no pasó del susto para el Bolívar. La anhelada apertura del marcador llegó en el minuto 37 mediante un tiro de esquina ejecutado por Rodríguez que primero llegó al hispano Guitián y el recientemente amonestado Sagredo terminó de enviar al arco. La conquista animó a los dirigidos por Zago que buscaron insistentemente el segundo gol, con llegadas de Justiniano, Savio y Chico Da Costa. Ya en la segunda mitad, otra jugada combinada entre el español Álex Granell y Savio en el minuto 50 pudo ser la segunda diana del Bolívar, pero Curiel se lució atajándola, lo mismo que en el minuto 56 con una llegada de Chico. La dupla atacante conformada por los brasileños Savio y Chico junto a 'Patito' Rodríguez no cesó los ataques, pero les faltaba precisión para ampliar la cuenta. Los esfuerzos y la presión rindieron frutos en el minuto 68, cuando Chico hizo el pase que permitió a Savio anotar por fin. El tercero llegó en el minuto 76, con una carrera de Guitián para alcanzar un centro de Chico y embocar el balón de cabeza. Un Bolívar animado amplió la cuenta con una asistencia de Roberto Carlos Fernández en el minuto 82 que aprovechó el recién ingresado Bruno Miranda. - Ficha técnica: 4. Bolívar: Rubén Cordano; Diego Bejarano (m.79, Gabriel Villamil), César Martins (m.72, José Herrera), Alberto Guitián, José Sagredo, Roberto Carlos Fernández; Álex Granell, Leonel Justiniano, Patricio Rodríguez (m.79, Antonio Melgar); Chico Da Costa (m.80, Miguel Villarroel) y Bruno Savio (m.72, Bruno Miranda). Entrenador: Antonio Carlos Zago. 0: Deportivo Lara: Luis Curiel; Diego Meleán, Ignacio Anzola, Henry Pernía, Manuel Palma (m.72, Moisés González); Telasco Segovia, Bernaldo Manzano (m.54, Johan Arrieche), Rodney Chirinos (m.46, Alberth Perugini), Jhamal Rodríguez (m.46, Johan Moreno), Luis Urbina (m.46, Jean Franco Castillo); y Rubén Rojas. Entrenador: Jorge Durán. Goles: 1-0, m.37: José Sagredo. 2-0, m.68: Bruno Savio. 3-0, m.76: Alberto Guitián. 4-0, m.82: Bruno Miranda. Árbitro: El brasileño Wilton Sampaio amonestó a Sagredo y Manzano. Incidencias: Partido de vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores disputado en el estadio Hernando Siles de La Paz. EFE gb/cav (foto)