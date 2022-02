Zuckerberg llama ahora a los empleados ‘metamates’

(Bloomberg) -- Mark Zuckerberg dio a conocer una lista de principios para el trabajo en Meta Plataforms Inc. en la que llama a sus empleados “metamates”, o “meta compañeros”.

El fundador de Facebook, empresa que cambió su nombre en diciembre para reflejar un nuevo enfoque en el llamado metaverso, expuso su visión de la cultura interna en un memorando para empleados que difundió el martes. El conocido lema “Muévete rápido” se mantiene, junto con “Construye cosas increíbles”, “Vive en el futuro”, “Concéntrate en el impacto a largo plazo” y “Sé directo y respeta a tus colegas”.

El director ejecutivo de Meta dijo que ahora es “una empresa distribuida” e hizo un guiño a su naturaleza internacional al decir que “seguiremos contratando en todo el mundo”.

Zuckerberg mencionó la denominación de los empleados en su conclusión: Meta, Metamates, Yo. Según explicó el ejecutivo de Meta Andrew Bosworth en Twitter, es una referencia a una frase naval. “Tiene que ver con el sentido de responsabilidad que tenemos por nuestro éxito colectivo y con los demás como compañeros de equipo”, escribió Zuckerberg.

Su mensaje generó una mezcla de entusiasmo y burla en internet. Algunos usuarios de las redes sociales señalaron que el eslogan ponía a la empresa en primer lugar y al trabajador en último lugar. Otros aplaudieron los comentarios del multimillonario.

Meta ha sufrido una seguidilla de golpes a su imagen pública en los últimos tiempos después de que la denunciante Frances Haugen encendiera el debate sobre si la empresa priorizaba las utilidades sobre la responsabilidad social. Este mes, la empresa matriz de Facebook perdió cerca de US$251.300 millones de valor de mercado tras presentar resultados decepcionante, la mayor pérdida de valor de mercado de una empresa estadounidense.

