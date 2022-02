Zelenski: no tenemos miedo a ningún enemigo, nos defenderemos

Kiev, 16 feb El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó hoy que el país "no tiene miedo a ningún enemigo", ni a predicciones sobre la fecha de un ataque ruso, y aseguró que la nación "se defenderá". "No retrocederemos y no nos rendiremos. Estamos unidos por nuestra fortaleza y voluntad, firmeza, coraje y sabiduría. Estamos unidos por todos estos ocho años (de guerra en el Donbás). No tenemos miedo de ninguna predicción, ningún pueblo, ningún enemigo, porque nos defenderemos el 16 de febrero, el 17 de febrero, en marzo, abril, septiembre y diciembre", dijo ante soldados en Mariúpol. El jefe de Estado subrayó que en el actual contexto, el día y el mes de un eventual ataque ruso son irrelevantes. Zelenski señaló las diferencias entre 2014, cuando Rusia se anexionó ilegalmente la península ucraniana de Crimea y apoyó a las milicias separatistas del Donbás, y 2022. "La guerra ha durado 8 años y nos hemos hecho mucho más fuertes. Tenemos unas Fuerzas Armadas fuertes, excelentes diplomáticos, voluntarios y fuerzas de resistencia", añadió. El presidente declaró este 16 de febrero, señalado en informaciones occidentales como el del posible comienzo de una invasión rusa, Día de la Unidad. Zelenski aprovechó su discurso ante los militares del este de Ucrania para aseverar que los ucranianos "recorren juntos este camino". "Estamos tranquilos, porque estamos juntos. Somos fuertes, porque estamos juntos. Somos ucranianos y por eso estamos juntos. Estoy feliz y es un gran honor ser el presidente de este pueblo, este Estado en un día como este", dijo. Este mismo lunes el mandatario declaró en un maratón televisivo dedicado al Día de la Unidad que todavía no observa una retirada de las tropas rusas. "La situación está bajo control, no vemos cambios, vemos una concentración de tropas, una pequeña rotación. No llamaría esto una retirada. No sacaría conclusiones", dijo, al añadir "constataremos la retirada cuando suceda". Zelenski afirmó que "la presión diplomática conjunta funcionó", y expresó la esperanza de que no haya habido un acuerdo con Rusia a espaldas de Ucrania. "Quisiera creer que la diplomacia no llegó a un acuerdo con Rusia sin nosotros. Las señales son distintas, pero ahora no es el momento de creer en señales", añadió. EFE io-cae/fss/vh