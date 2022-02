Xavi: "Da coraje no jugar la Liga de Campeones"

Sant Joan Despí (Barcelona), 16 feb El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó que la Liga Europa es "una oportunidad" para competir en un torneo continental, si bien admitió que "da coraje" no estar jugando la Liga de Campeones. En la rueda de prensa previa a la ida de los dieciseisavos de final contra el Nápoles, el preparador de Terrassa dio valor a la segunda competición europea de clubes que, según dijo, afronta como "candidato" a ganarla y no como "favorito". "Da coraje no estar en la 'Champions', pero eso nos tiene que rebelar para volverla a jugar", respondió Xavi al ser preguntado por el duelo que anoche disputaron el Paris Saint-Germain y el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la máxima competición europea. Prefiere el técnico catalán centrarse en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, una de las vías que tiene el Barcelona para jugar la próxima edición de la Liga de Campeones. "Es una oportunidad para nosotros. Tenemos una situación en el club y el objetivo principal es jugar la próxima 'Champions'. Tenemos dos vías: entrar entre los cuatro primeros o ganar la Liga Europa", recordó. Por ello, instó a los aficionados a acudir mañana al Camp Nou para animar a sus pupilos que, en su opinión, se miden a un rival "fuerte". "El Nápoles tiene a futbolistas de alto nivel, es un equipo de nivel 'Champions'. Analizándolos ves que tienen mucho potencial", defendió Xavi, quien espera "una eliminatoria abierta" ante uno de los conjuntos "más rocosos" de Europa. El partido llega en una semana en la que el entrenador cumple cien días en el banquillo azulgrana, una etapa que, entre risas, reconoció que "parece que hayan pasado cien años". "Creo que hemos mejorado en el juego en estos cien días, pero estamos compitiendo y esto es importante. La Liga es la que te dice si estás en el buen camino y estamos mejorando. Tenemos que seguir siendo positivos y pensando que hay mucho trabajo que hacer, pero estamos creciendo", reflexionó. Xavi no podrá contar ante el equipo italiano con el uruguayo Ronald Araújo, que hoy no se entrenó por la sobrecarga muscular que arrastra del último partido contra el Espanyol. De esta manera, Éric García, que en el derbi cometió un error en el segundo tanto del conjunto blanquiazul, se postula como titular ante el cuadro napolitano. Sobre la situación del central catalán, el técnico del Barcelona admitió que el jugador "tiene el error en la cabeza" y puntualizó que "tendrá que ser importante" en los próximos partidos ante las bajas en el eje de la defensa. EFE vmc/fa/og (foto) (vídeo)