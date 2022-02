Wall Street abre en rojo y el Dow Jones baja un 0,59 % pendiente de la Fed

Nueva York, 16 feb Wall Street abrió este miércoles en rojo y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, bajaba un 0,59 % pendiente de la Reserva Federal y del conflicto en Ucrania. Media hora después de la apertura en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones recortaba 204,91 puntos y se situaba en 34.783,93 unidades, mientras que el selectivo S&P 500 retrocedía un 0,77 % o 34,43 enteros, hasta 4.436,64 puntos. El índice compuesto Nasdaq, que aglutina a las tecnológicas más grandes del mercado, descendía un notable 1,31 % o 185,71 unidades, hasta 13.954,05 enteros. El parqué neoyorquino volvía a caer tras la jornada positiva de la víspera, marcada por el anuncio de Rusia del repliegue de algunas de las unidades que tenía desplegadas cerca de la frontera con Ucrania. No obstante, hoy la Casa Blanca aseguró que no hay "una retirada significativa" de fuerzas militares rusas, en contraste con las afirmaciones de Rusia, lo que ha generado preocupación. Según los analistas, el mercado espera con nerviosismo las minutas del banco central estadounidense, en busca de pistas sobre su plan de subida de los intereses para controlar la inflación. En cuando a los últimos datos macroeconómicos, las ventas del comercio minorista subieron un 3,8 % interanual en enero, muy por encima de lo esperado pese al aumento de los precios. El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años cedía ligeramente al 2,035 % tras conocerse la cifra. Por sectores, predominaban las pérdidas y estaban encabezadas por las empresas de tecnología (-1,6 %), comunicaciones (-1,26 %) y bienes no esenciales (-0,77 %). Solo se mantenían a flote las empresas de energía (2,13 %) y repuntaban ligeramente las de bienes esenciales (0,12 %) y servicios públicos (0,11 %) Entre los 30 valores del Dow Jones, destacaba la caída de Salesforce (-2,31 %), Microsoft (-1,78 %), Apple (-1,22 %) y Goldman Sachs (-1,15 %). Del lado positivo, avanzaban especialmente Dow Inc (1,30 %), Chevron (1,09 %) y Procter & Gamble (0,40 %). En otros mercados, el petróleo de Texas subía a 93,89 dólares el barril, el oro repuntaba hasta 1.864,50 dólares la onza y el dólar se debilitaba frente al euro, con un cambio de 1,1361. EFE nqs/eat