Venezuela espera ampliar cooperación bilateral con Rusia con 20 acuerdos

Caracas, 16 feb El ministro de Petróleo de Venezuela, Tarek El Aissami, sostuvo un encuentro este miércoles en Caracas con el vicepresidente de Rusia, Yuri Borisov, al que le expresó su deseo de que ambas naciones puedan ampliar su cooperación que se sostiene actualmente con 20 acuerdos en distintas áreas. "Este encuentro nos ha permitido seguir evaluando y ensanchando los horizontes de esta cooperación virtuosa con nuestra querida Rusia. Además, queremos informar que esta cooperación se sustenta en más de 20 acuerdos en distintas áreas", señaló el ministro en la reunión que transmitió el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El Aissami destacó que una de las áreas en las que trabajan en conjunto es la energética, a través de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con la que han logrado "superar los impactos negativos de la pandemia (por la covid-19) y la estabilidad de un precio justo en el mercado de hidrocarburos". Asimismo, dijo que mantienen acuerdos de cooperación en el área técnico-militar y de salud. "Hemos recibido y agradecemos todo el apoyo por parte de Rusia en la dotación de vacunas necesarias para enfrentar la pandemia", añadió. El Aissami también le "agradeció" al Gobierno de Vladimir Putin por su "solidaridad" para enfrentar las "agresiones, las amenazas y todo lo concerniente a las medidas coercitivas unilaterales por parte del Gobierno de Estados Unidos". "Es Rusia quien se ha solidarizado y ha garantizado el suministro de medicamentos y otro tipo de apoyo frente al bloqueo criminal del Gobierno de Estados Unidos", subrayó. Igualmente, Borisov expresó que Venezuela es un socio estratégico de Rusia en América Latina y destacó la "normalización" de la situación interna del país caribeño. "Las elecciones regionales destacaron un voto de confianza bastante serio por parte del pueblo de Venezuela", apostilló. Borisov sostuvo que a pesar de "la presión" por parte de Estados Unidos y sus aliados, los líderes venezolanos "han logrado revitalizar la actividad económica, garantizando el aumento de la producción petrolera". El pasado 13 de enero, el viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, no descartó en una entrevista al canal de televisión ruso RTVI el despliegue de infraestructura militar en Cuba y Venezuela. "No quiero confirmar nada (...), ni descartar nada", afirmó el "número dos" de la diplomacia rusa. El líder opositor venezolano Juan Guaidó respondió que "Rusia no tiene que desplegar ninguna fuerza militar" en su país, porque es una nación "soberana". Guaidó afirmó que la Constitución de Venezuela le exige a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que "haga respetar" el territorio nacional e indicó que Rusia "pretende tener presencia armada en el país y Cuba para hacer propaganda y desestabilizar la región".