Un vídeo de policías indios golpeando a mujeres reaviva la polémica del hiyab

Nueva Delhi, 16 feb Un vídeo en el que se ve a varios policías indios golpeando a mujeres que defendían el uso del hiyab reavivó este miércoles la polémica sobre el uso del velo islámico en las aulas, tras su prohibición en varios institutos en el sur del país, una controversia que ha alcanzado los tribunales. Las imágenes, difundidas en las redes sociales y emitidas por la cadena de televisión delhí NDTV, muestran a un grupo de mujeres con los rostros velados por el hiyab y el avance de un grupo de policías, momentos antes de que empiecen a golpearlas con "lathis", las alargadas porras de bambú o plástico usadas en el subcontinente indio. Aunque el incidente tuvo lugar el pasado domingo en la localidad de Ghaziabad, cercana a Nueva Delhi pero perteneciente al estado norteño de Uttar Pradesh, la controversia por el uso de la fuerza contra las manifestantes creció este miércoles, obligando a las autoridades a justificar la acción. "El 13 de febrero, el inspector al mando recibió una información sobre una manifestación en Shani Bazar. El equipo alcanzó la zona y se encontró a las mujeres protestando en la calle. Cuando los oficiales pidieron a los manifestantes el permiso (para protestar), no lo mostraron. Golpearon al personal presente en la zona", afirmó hoy la Policía de Ghaziabad en un comunicado. Las fuerzas de seguridad afirmaron que la acción policial "no tuvo nada que ver con el objeto de la protesta" sino con la "ofensa" de los manifestantes. La controversia sobre el uso del hiyab comenzó el pasado 28 de diciembre, cuando un instituto en el estado sureño de Karnataka prohibió la entrada a varias alumnas de la minoría musulmana que portaban la tradicional prenda, argumentando que no estaba permitido mostrar símbolos religiosos en las aulas. Las jóvenes reclamaron entrar al centro, mientras que el veto se extendió a otros institutos de esta región gobernada por el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP) del primer ministro, Narendra Modi. En un clima de tensión religiosa creciente con protestas en defensa de la libertad de portar el velo lideradas por jóvenes musulmanas, otros estudiantes acudieron equipados con bufandas color azafrán para mostrar su desacuerdo y su respaldo a la prohibición. El asunto llegó al Tribunal Superior de Karnataka, que el pasado viernes restringió de manera provisional el uso del hiyab en las aulas y de otras prendas de carácter religioso, mientras que los institutos cerraron temporalmente sus puertas para tratar de calmar los ánimos. Los centros de educación primaria reabrieron el pasado lunes, y NDTV informó de varios casos en los que no se permitió la entrada de estudiantes ataviadas con el hiyab. Aunque la India es un país secular, las tensiones entre la mayoría hindú, religión del 79,8 % de la población según el último censo de 2011, y los musulmanes (14,2%), son constantes, sobre todo en las regiones que gobierna el partido nacionalista hindú BJP. La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado de manera insistente la "discriminación sistemática" a través de leyes y otras acciones contra las minorías en la India, especialmente contra los musulmanes, un acoso que nace de la ideología del gobernante BJP, que "se ha infiltrado en instituciones independientes". EFE daa/hbc/vh