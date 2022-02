Suns, líderes con récord; Giannis mete 50 puntos y Doncic frena a Miami

Andrea Montolivo Chicago (EE.UU), 15 feb Los Phoenix Suns doblegaron este martes a Los Ángeles Clippers (103-96) y blindaron su primera plaza en el Oeste con un 47-10 que representa el mejor arranque de temporada de su historia en la NBA, en una jornada en la que el griego Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, hundió a los Indiana Pacers con 50 puntos y el esloveno Luka Doncic lideró el triunfo de los Dallas Mavericks en Miami. SUNS 103 - CLIPPERS 96 Tras llegar a un paso de la gloria el año pasado, cuando se rindieron en las finales ante los Bucks, los Suns quieren alimentar un nuevo sueño y, empujados por los 26 puntos de Devin Booker y los 17 puntos con 14 asistencias de Chris Paul, encadenaron su sexta victoria consecutiva. El equipo de Monty Williams ganó 47 de 57 partidos y nunca ha lucido mejores números en su historia. Los Clippers cayeron por vigésima tercera vez en 41 partidos en los que no pudieron contar con sus dos estrellas, Kawhi Leonard y Paul George. Con ambos en cancha, lucen un balance de 72-32. HEAT 99 - MAVERICKS 107 Los Mavs, con doble doble del esloveno Luka Doncic, pusieron fin a la racha de cinco victorias consecutivas de los Miami Heat, líderes del Este ahora empatados con los Chicago Bulls, en un día en el que el equipo texano de Jason Kidd anotó hasta 18 triples en 41 intentos. Doncic (21 puntos y 10 rebotes) tuvo el mérito de saber renunciar al juego individual, limitado por la intensa defensa de los Heat, y movió el balón con altruismo, lo que permitió a los Mavs acabar con cinco jugadores capaces de anotar más de diez puntos: Jalen Brunson (19 puntos), Maxi Kleber (19), Dorian Finney Smith (14) y Davis Bertans (12), además de Luka. BUCKS 128 - PACERS 119 Tras estar de baja por unas molestias en un tobillo el encuentro del último lunes perdido contra los Portland Trail Blazers, Antetokounmpo regresó de forma brutal al Fiserv Forum de Milwaukee, con 50 puntos y un 17 de 21 en tiros (2 de 3 en triples). El griego lanzó al equipo de Wisconsin, en el que el español Serge Ibaka anotó nueve puntos, con 3 de 3 en tiros, y capturó cinco rebotes, en su segundo partido con el nuevo equipo tras dejar a Los Ángeles Clippers. CELTICS 135 - 76ERS 87 Exhibición absoluta de los Boston Celtics, sextos en el este, que encadenaron su novena victoria consecutiva al arrollar a los 76ers, todavía sin James Harden, con 25 triples, todo un récord para el equipo de Ime Udoka. Jaylen Brown, con 29 puntos, Jayson Tatum (28), Aaron Nesmith (18), Grant Williams (12) y Derrick White (11) fueron los mejores anotadores para Boston, en una noche en la que la única noticia negativa fue la lesión de tobillo sufrida por Marcus Smart. En los 76ers, quintos en el Este (34-23), Joel Embiid anotó 19 puntos, pero con un 3 de 9 en tiros. En Philly todos esperan con ansias el debut de Harden, que se producirá con toda probabilidad el próximo 25 de febrero, tras el parón del All-Star. HAWKS 124 - CAVALIERS 116 Trae Young, con 41 puntos (13 de 22 en tiros y 4 de 7 en triples), y el italiano Danilo Gallinari, con 25 puntos, dirigieron la importante victoria de los Hawks en su lucha por una plaza en el Play-In. Atlanta, décimo en el Este (27-30), infligió la segunda derrota consecutiva a unos Cavaliers que se quedaron cuartos (35-23), superados por los Milwaukee Bucks, con un partido más. PELICANS 109 - GRIZZLIES 121 Los Grizzlies encadenaron su quinta victoria consecutiva, a costa de los Pelicans, y asaltaron la tercera posición en el Oeste (41-18). Solo los Golden State Warriors (42-16) y los Phoenix Suns (47-10) lo han hecho mejor. Tyus Jones lideró a los Grizzlies con 27 puntos, mientras que en los Pelicans el español Willy Hernangomez metió doce, con 5 de 5 en tiros, y capturó 5 rebotes. TIMBERWOLVES 126 - HORNETS 120 (trás prórroga) Un doble doble de Carl Anthony Towns, con 39 puntos y 15 rebotes, empujaron la victoria, tras una prórroga, de los Timberwolves contra unos Hornets que solo ganaron uno de sus últimos nueve partidos. Todo ello, pese a un Mason Plumlee que rozó el triple doble, con sus 14 puntos, 17 rebotes y 9 asistencias. Minnesota se colocó séptimo en Oeste (31-27), mientras que Charlotte es noveno (29-30). . CONFERENCIA ESTE: 1.- Miami Heat (37-21) 2.- Chicago Bulls (37-21) 3.- Milwaukee Bucks (36-23) 4.- Cleveland Cavaliers (35-23) 5.- Philadelphia 76ers (34-23) 6.- Boston Celtics (34-25) 7.- Toronto Raptors (31-25) 8.- Brooklyn Nets (30-27) 9.- Charlotte Hornets (29-30) 10.- Atlanta Hawks (27-30) 11.- Washington Wizards (26-30) 12.- New York Knicks (25-33) 13.- Indiana Pacers (19-40) 14.- Orlando Magic (13-46) 15.- Detroit Pistons (12-45) CONFERENCIA OESTE: 1.- Phoenix Suns (47-10) 2.- Golden State Warriors (42-16) 3.- Memphis Grizzlies (41-18) 4.- Utah Jazz (36-21) 5.- Dallas Mavericks (34-24) 6.- Denver Nuggets (32-25) 7.- Minnesota Timberwolves (30-27) 8.- Los Angeles Clippers (29-31) 9.- Los Angeles Lakers (26-31) 10.- Portland Trail Blazers (24-34) 11.- New Orleans Pelicans (23-35) 12.- San Antonio Spurs (22-36) 13.- Sacramento Kings (22-37) 14.- Oklahoma City Thunder (18-39) 15.- Houston Rockets (15-41) . PRÓXIMOS JORNADA (miércoles 16 de febrero) Orlando Magic-Atlanta Hawks Boston Celtics-Detroit Pistons Indiana Pacers-Washington Wizards New York Knicks-Brooklyn Nets Chicago Bulls-Sacramento Kings Memphis Grizzlies-Portland Trail Blazers Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs Phoenix Suns-Houston Rockets Golden State Warriors-Denver Nuggets Los Angeles Lakers-Utah Jazz. EFE am/ga