Simeone y el gesto de Giménez: "A la afición no se le puede decir nada"

Madrid 16 feb Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, dijo, sobre el gesto del uruguayo José María Giménez, que mandó callar al público en la segunda mitad, que "a la afición no se le puede decir nada". "No lo vi, pero a la gente no se puede decir nada. Al contrario, todo el partido los sentimos cercanos al equipo, buscando que reaccionase. La realidad es ésta. Muchos pensarán que es imposible llegar a la 'Champions', y yo digo que es posible. Las palabras aburren. Hay que demostrarlo con hechos", señaló. Giménez instó a callar a su hinchada en un momento de la segunda mitad con el marcador ya con 0-1, después de ceder un balón a su portero, el esloveno Jan Oblak, acción que censurada por parte de la grada.