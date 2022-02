Rusia dice que "no tiene nada que ver" con nuevo ciberataque en Ucrania

Moscú, 16 feb Rusia "no tiene nada que ver" con el nuevo ciberataque contra páginas del Estado ucraniano y de bancos el martes, aseguró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "No sabemos nada y, como esperado, Ucrania sigue culpando a Rusia de todo", señaló en su rueda de prensa telefónica diaria el secretario de prensa del Kremlin. "Rusia no tiene nada que ver con ningún ataque DDoS" de denegación de servicio, enfatizó. Ucrania denunció ayer ciberataques contra páginas de las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y bancos estatales. Según el Centro para la Seguridad de la Información de Ucrania, Privatbank estuvo bajo un ataque masivo de DDoS. También hubo fallos en el Banco Estatal de Ahorros de Ucrania, o Oschadbank y los sitios del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas. El centro sugirió que Rusia podría haber estado detrás del ciberataque. "Es posible que el agresor haya recurrido a tácticas de maldades menores al ver que sus planes agresivos no funcionan", indicó en un mensaje de Facebook. Estados Unidos ha ofrecido ayuda a Ucrania para investigar y responder a este nuevo ataque informático, pero evitó especular sobre su posible origen. Los sitios gubernamentales de Ucrania ya sufrieron un masivo ciberataque en enero, en medio de fuertes tensiones con Rusia que ha concentrado más de 100.000 soldados cerca de la frontera ucraniana. Kiev afirmó en aquella ocasión que vio "algunos signos" de implicación de jáquer asociados con Rusia en el ataque cibernético, que afectó la labor de más de 70 páginas web del Gobierno, incluidos los del Gabinete de Ministros y el Ministerio de Asuntos Exteriores. EFE cae/aj/jgb