Rusia acusa a EEUU de amenazarle con 60.000 tropas en Europa

Moscú, 16 feb Estados Unidos busca crear una "amenaza permanente" a Rusia con el emplazamiento de 60.000 tropas en Europa y más de 200 tanques y 150 aviones, denunció este miércoles el Consejo de Seguridad ruso. "Su principal objetivo en Europa es crear una amenaza permanente a nuestro país", declaró al periódico ruso "Rossiiskaya Gazeta" el subsecretario de esta entidad, Mijaíl Popov, en medio de las denuncias de Occidente de un inminente ataque ruso contra Ucrania, en cuyas fronteras ha desplegado más de 100.000 tropas. EEUU ha conformado en Europa "un grupo considerable de tropas de EEUU, que superan los 60.000 militares, 200 tanques y alrededor de 150 aviones de combate", según el político ruso. En particular, señaló que en los últimos siete años ha tenido lugar "un incremento considerable" de las tropas estadounidenses en Europa, cuyo número creció en un 30 %, mientras que el número de blindados se ha multiplicado por cuatro. "Desde 2014 el Pentágono lleva a cabo el programa antirruso 'Contención de la agresión en Europa', en el que invierte anualmente entre 4.000 y 5.000 millones de dólares del presupuesto de EEUU", indicó. Popov indicó que EEUU ha incrementado los vuelos de su aviación estratégica y sus aviones espías en las cercanías de la frontera rusa, mientras que la OTAN "lleva a cabo provocaciones" en el mar Negro. "No podemos evitar destacar la considerable activación de las Fuerza Armadas de EEUU en la dirección occidental. En particular, solo en el último años la intensidad de los vuelos de bombarderos estratégicos estadounidenses junto a nuestras fronteras se incrementó en un 40 %", indicó. El subsecretario del Consejo de Seguridad ruso denunció un incremento casi al doble de los vuelos de aviones espías, "con el objetivo de estudiar las posibilidades de violar las zonas rusas de acceso restringido, ante todo en la región de Kalinigrado y Crimea", península ucraniana anexionada ilegalmente por Rusia en 2014. Además, constató que "los buques de la OTAN continúan llevando a cabo provocaciones en el mar Negro", en referencia al incidente ocurrido en junio de 2021 con la participación del destructor británico Defender, que se aproximó a Crimea. Popov alertó también que Washington "mantiene en estado de preparación su armamento táctico nuclear, además de incrementar las capacidades del segmento europeo del sistema defensa antimisil global de EEUU". El alto cargo del Consejo de Seguridad ruso denunció también el incremento de las actividades militares de EEUU en el Ártico, con el emplazamiento de destructores en el mar de Barenz, la construcción de tres nuevos rompehielos pesados y la futura creación de una "división ártica". "EEUU busca cuestionar los derechos legítimos de Rusia en el Ártico, obtener un acceso ilimitado a los recursos de la región y a la ruta marítima del Norte", alertó. EFE fss/cae/pddp