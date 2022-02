Repetición del voto exterior retrasa nuevo Gobierno de Costa más de un mes

Lisboa, 16 feb La repetición de la votación de las pasadas elecciones legislativas de los emigrantes portugueses que residen en otros países europeos, ordenada por el Tribunal Constitucional, retrasará la formación del nuevo Gobierno del socialista António Costa más de un mes. La Comisión Nacional de Elecciones (CNE) anunció hoy el calendario de la nueva votación, cuyos resultados sólo serán conocidos el 25 de marzo, por lo que se prevé que el nuevo gabinete tome posesión a finales de marzo o ya en abril. Antes de este revés estaba previsto que el Ejecutivo de Costa, que tiene asegurada la mayoría absoluta, tomase posesión el 23 de febrero. El Constitucional decretó este martes que se repitiese la votación de los emigrantes en Europa después de que cuatro partidos recurriesen la anulación del 80 % de los votos de este círculo electoral. Estos votos, unos 157.000, se anularon después de que se mezclasen en las urnas papeletas que iban acompañadas por una copia del documento de identidad del votante y otras que no la incluían. La CNE anunció este miércoles que los emigrantes podrán votar presencialmente en los consulados los días 12 y 13 de marzo y por correspondencia hasta el 23 de ese mismo mes. Los resultados sólo se conocerán, si no se interpone ningún otro recurso, el 25 de marzo. Esta nueva votación no alterará el futuro del próximo Gobierno luso, ya que Costa tiene asegurada la mayoría absoluta, pero retrasará la toma de posesión del nuevo gabinete y la tramitación del Presupuesto para 2022, todavía pendiente. Costa pidió disculpas a los portugueses por la repetición del voto exterior y afirmó que la situación es una "lección" sobre la necesidad de tener una ley electoral "más clara". A falta de conocerse los dos escaños que elige el círculo electoral de Europa, el Partido Socialista consiguió 118 de los 230 diputados de la Cámara, frente a los 77 del PSD (centroderecha). EFE pfm/mmg