Presidente luso advierte que repetir voto exterior es "lección" para partidos

Lisboa, 16 feb El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, admitió hoy que no se esperaba que el Tribunal Constitucional avanzara con la orden de repetir el voto exterior en las legislativas y afirmó que es una "lección para los partidos". De Sousa "daba por hecho" que el Tribunal Constitucional "no decidiría anular las elecciones", pero "está decidido. Es la democracia en funcionamiento", dijo al diario Expresso. El Tribunal Constitucional ordenó este martes repetir la votación de los portugueses residentes en otros países europeos para las legislativas celebradas el pasado 30 de enero después de que varios partidos recurriesen la anulación del 80 % de estos votos, cerca de 157.000, lo que retrasará el proceso de formación de Gobierno. Los votos quedaron anulados porque se mezclaron en las urnas papeletas acompañadas por una copia del documento de identidad del votante y otras que no la incluían. El primer ministro luso en funciones, António Costa, pidió disculpas a los portugueses una vez conocida la decisión y afirmó que la situación es una "lección" sobre la necesidad de tener "una ley más clara". "Creo que esta experiencia debe servir de lección para todos sobre la necesidad de tener una ley más clara, procesos que respeten efectivamente el esfuerzo que todos hacen para participar en este acto cívico", dijo Costa. De este círculo electoral salen diputados, que inicialmente se habían repartido entre el Partido Socialista y el conservador PSD. Ahora los votantes tendrán que volver a las urnas, aunque la decisión no altera el resultado de las elecciones legislativas, en las que el Partido Socialista obtuvo mayoría absoluta. A falta de conocerse la adjudicación de los dos escaños del círculo de Europa, el Partido Socialista se adjudicó 118 de los 230 diputados de la Asamblea, mientras que la segunda fuerza política, el Partido Social Demócrata (centro-derecha), se quedó con 77, en unos comicios que colocaron al ultraderechista Chega en tercer lugar y castigaron a la izquierda minoritaria. EFE. bbo/mar/alf (foto)