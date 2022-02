Piñera decreta ley que reforma la cuestionada Policía chilena

Santiago de Chile, 16 feb El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este miércoles la entrada en vigor de una nueva ley que reforma los cuerpos policiales, criticados y en el punto de mira desde las protestas que estallaron en 2019. "Hoy publicamos la ley que moderniza y fortalece nuestras policías, el cuerpo de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), con un solo propósito: mejorar la protección de la seguridad ciudadana y el orden público", señaló el mandatario en una rueda de prensa. Las policías, agregó, son "la principal herramienta que tiene el Estado para poder combatir el delito, la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo, y esta misión se debe cumplir con mucha eficacia, pero siempre dentro del marco de la ley y con pleno respeto de los derechos y libertades". Esta nueva norma forma parte de una agenda de seguridad que fue impulsada a raíz del estallido social que comenzó en Chile el 18 de octubre de 2019, la ola de protestas más graves desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y entra en vigor a escasas tres semanas de que asuma el poder el nuevo presidente electo, Gabriel Boric. Numerosas organizaciones internacionales como Amnistía Internacional (AI) o la ONU señalaron entonces al cuerpo de Carabineros, otrora una de las instituciones mejor valoradas del país, por presuntas violaciones de los derechos humanos durante la represión de las movilizaciones en las que se contabilizaron una treintena de fallecidos y miles de heridos. "Carabineros y la PDI se encuentran autorizados para hacer uso legítimo de la fuerza cuando esto sea necesario y en la proporción requerida, debiendo siempre preferir los medios no violentos", expresó Piñera. El texto legal modifica la forma de relación de las policías con el Gobierno, estableciendo que esta se realizará por intermedio de la Subsecretaría del Interior y no mediante sus propias jefaturas de servicio. También se establecerán mecanismos de auditoría, la obligación de denunciar las faltas administrativas y de implementar un modelo de control de interno para la prevención y control de conductas indebidas, además de nuevos mecanismos de transparencia. "El orden publico, la paz y la libertad no son incompatibles. Todo lo contrario, son inseparables", concluyó el presidente saliente. La actuación de los carabineros volvió al primer plano la semana pasada después de que un tribunal sobreseyera el proceso contra un agente imputado de la muerte de un malabarista callejero durante un incidente en la localidad turística de Panguipulli, en la sureña región de Los Lagos. EFE pnm/jm/cpy