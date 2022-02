Peso chileno amplía repunte y traspasa 800 por dólar: Andes FX

(Bloomberg) -- El peso chileno se encontraba entre las divisas con mejor desempeño el miércoles, ya que las tasas de swap mantenían gran parte del reciente repunte, lo que hace que el carry trade siga siendo atractivo incluso frente a la volatilidad potencial que surge ante la redacción de una nueva constitución.

La moneda chilena subía un 0,5% en una sesión de volatilidad relativamente más baja en el mercado de divisas mientras los operadores esperan las actas del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés), que podrían dar nuevas pistas sobre la rapidez con la que los encargados de política subirán las tasas tipos y reducirán las tenencias de bonos.

El peso chileno superaba el nivel psicológico de 800 por dólar y se dirigía al máximo del año cerca de 795 por dólar, un área que ha atraído fuertes compras de dólares varias veces este año.

La curva Cámara caía 4 a 6 puntos básicos, siguiendo el ritmo de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Movimiento no logra cambiar el alza de más de 100 puntos básicos en las tasas de corto plazo registrada en los últimos 30 días, que continúa aumentando el interés extranjero en el país.

Por otro lado, el peso colombiano caía un 0,4% y se convertía en la segunda moneda con peor desempeño el miércoles, solo superada por el florín húngaro.

Es probable que la perspectiva de una mayor volatilidad antes de las elecciones de mayo lleve a los inversionistas a ver el real brasileño y el peso chileno con una perspectiva más favorable.

La encuesta del Banco de la República de Colombia reveló que los economistas aumentaron sus expectativas de inflación a 12 meses a 4,06% frente a una estimación anterior de 3,95%.

Las tasas de swaps descuentan un ciclo de ajuste durante la mayor parte del año con la tasa de referencia situándose sobre 8,5% en seis meses.

El sol peruano avanzaba un 0,5% y lideraba las ganancias en la región, mientras que los operadores ven un escenario político menos turbulento después de que los partidos de centro de Perú ofrecieran una tregua al presidente Castillo.

El Partido Acción Popular también propuso un diálogo con el Primer Ministro, Aníbal Torres, para salir de crisis política.

El sol ha subido un 5,9% este año, beneficiándose de las entradas extranjeras como sus pares latinoamericanos, pero la constante fricción política y las malas condiciones de gobernabilidad de Castillo han sido un obstáculo para una apreciación adicional.

La divisa peruana no tiene un nivel clave significativo antes del área de 3,66 por dólar, visto por última vez en mayo de 2021.

(Parte de la información proviene de operadores de FX familiarizados con las transacciones que pidieron no ser identificados porque no están autorizados a hablar públicamente).

