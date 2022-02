Panamá limita prueba covid negativa para turistas no vacunados o sin 2 dosis

Ciudad de Panamá, 16 feb El Gobierno de Panamá estableció que solo los turistas no vacunados o que no cuenten con al menos dos dosis de la vacuna contra la covid-19 deberán presentar una prueba negativa de PCR o antígeno para ingresar al país centroamericano. Así lo dicta en su artículo el decreto ejecutivo número 17 de este 16 de febrero de 2022, que "ajusta las medidas para el ingreso de viajeros" al territorio panameño por la pandemia de la covid-19. El primer artículo del decreto reza que todo viajero que ingrese a Panamá por la vía aérea, marítima o terrestre "deberá contar con el esquema completo o al menos dos dosis de la vacuna" anticovid, "según el programa nacional de vacunación aprobado por su país de origen o procedencia". En Panamá se considera como esquema completo tres dosis de vacuna para los mayores de 16 años, una disposición que entrará en vigor el próximo 20 de febrero, según anunció en enero pasado el Ministerio de Salud. Los viajeros vacunados con al menos dos dosis deberán registrar de forma digital la constancia de su vacunación previo al viaje, o presentar de forma física la tarjeta de vacunación en el puerto de entrada al país, señaló el decreto ejecutivo firmado por el presidente panameño, Laurentino Cortizo, y la ministra encargada de Salud, Ivette Berrío. En tanto que todo viajero que no esté vacunado o que no cuente con al menos dos dosis de la vacuna contra la covid-19 deberá presentar una prueba negativa PCR o antígeno de hasta 72 horas de vigencia, o realizarla a su costo en el puerto de entrada al país, indicó el decreto, publicado este mismo miércoles en la gaceta oficial. Estos ajustes a las medidas para el ingreso de viajeros a Panamá se han tomado considerando "la alta efectividad y cobertura en la población nacional de la vacuna contra" la covid, y en "aras de apuntalar la recuperación económica", agregó el documento oficial. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicó en su más reciente informe que al menos 57 de cada 100 personas tienen esquema completo de vacunación y el 72 % ha recibido al menos una dosis en Panamá, siendo uno de los países que tiene mayor proporción de la población completamente inmunizada, por encima de la media mundial de 53 %. El pasado 9 de febrero el titular de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Iván Eskildsen, reveló a Efe que los empresarios del sector habían planteado formalmente al Ejecutivo que se reconsiderara la medida de pedir tres dosis de vacuna - el esquema completo que rige en Panamá - para el ingreso de turistas al país. "Más allá de que lo apoyamos (el esquema de tres dosis de vacuna), otros países no lo están aplicando y nos reduciría la competitividad", admitió Eskildsen. El turismo, que ha llegado a aportar hasta 4.500 millones de dólares a la economía panameña, ha sido uno de los sectores más golpeados por la pandemia. La ocupación hotelera en 2021 no llegó ni al 10 %, según datos del sector. EFE gf/lll