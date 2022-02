Padres de niños con cáncer denuncian falta de medicamentos en México

Ciudad de México, 15 feb Un centenar de padres y madres de niños con cáncer denunciaron este martes la falta de medicamentos para el tratamiento de sus hijos, en una protesta pacífica que llevaron a cabo frente a Palacio Nacional, despacho presidencial. En el marco del Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, que se celebra este 15 de febrero, varias organizaciones de padres hicieron un llamado a las autoridades para que cumplan con el abastecimiento de insumos, medicamentos y quimioterapias para pacientes oncológicos en hospitales de todo el país. Además, acusaron que se ha realizado "muy poco" para solucionar el grave problema de desabasto de medicamentos y quimioterapias que se sufre desde hace más de tres años, problemática que, según las organizaciones, ha ocasionado la muerte de más de 3.000 niñas y niños. "No están al 100 % los medicamentos en los hospitales y la respuesta ha sido inoportuna e incompleta", dijo en entrevista con Efe Luis Manuel Salas Trueba, padre de una niña cuyo padecimiento ocupa un medicamento que si tiene existencia, "pero no todos los padres, ni todos los casos tiene esa posibilidad", dijo. A nombre de los padres, un representante de las organizaciones denunció "la falta de sensibilidad de las instituciones" y quienes las encabezan porque "no dan pronta solución a un problema de desabasto que ellos propiciaron" y señaló que el diálogo con el Gobierno mexicano "ha sido infructuoso e inútil". En tanto, la Secretaría de Salud del Gobierno de México dijo en un comunicado que a través del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia que ha fortalecido las estrategias de detección temprana y referencia correcta en caso de sospecha de cáncer. Esto con el objetivo de acceder a tratamiento oportuno, adecuado, integral, multidisciplinario y de calidad, para contribuir a la disminución de la mortalidad. Además, dijo que el país cuenta con más de 50 unidades médicas que brindan atención oncológica pediátrica para población no derechohabiente. Mientras que los diputados del derechista Partido Acción Nacional (PAN) llamaron al Gobierno Federal a "cumplir con su deber y dar acceso oportuno a medicamentos oncológicos y tratamientos a niñas, niños y adolescentes, así como garantizarles una óptima nutrición". En un comunicado, los legisladores dijeron que es imprescindible garantizar que los pacientes oncológicos "cuenten con los tratamientos correspondientes de manera inmediata y con los máximos estándares de calidad y seguridad". Además de reconocer el importante rol que juega la nutrición en la evolución de la enfermedad y en la calidad de vida de estos pacientes. Según datos de la Secretaría de Salud, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad entre niños y niñas de 5 y 14 años, y se estima que hay entre 5.000 y 6.000 casos nuevos al año y la prevalencia aproximada para la enfermedad de este grupo de edad es de 20.000 casos anuales. EFE jmrg/cfa (foto)