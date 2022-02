Oriol Romeu: "Hasenhüttl tendrá el derecho de ir a más"

Manuel Sánchez Gómez Londres, 16 feb Tras siete años, pocos conocen mejor el Southampton que Oriol Romeu (Ulldecona, 1991). El centrocampista español vive uno de sus mejores momentos en el equipo y a ello ha ayudado mucho Ralph Hasenhüttl, al que ve dando el salto a un grande dentro de poco. Pregunta: Después de un periodo complicado, el equipo está sacando la cabeza de nuevo. Respuesta: La temporada pasada comenzamos muy bien y tuvimos medio año muy bueno, luego fue más bajo. Este año, a priori, parecía que la calidad del grupo disminuía, porque se nos habían ido titulares importantes, uno de ellos (Danny) Ings, y los reemplazos eran jugadores interesantes pero que realmente no los conocíamos. Pero ellos han dado un paso adelante y los que estamos seguimos mejorando. El equipo ahora mismo está compitiendo muy bien. Hemos hecho muy buenos partidos contra equipos top y estamos en mitad de tabla mereciéndolo. Viene una época bonita porque vamos a competir contra equipos de nuestra liga. Sería bueno terminar en la mitad alta de la tabla. P: ¿Cómo es ser entrenado por Hasenhüttl? R: Es totalmente diferente a los otros entrenadores que he tenido en mi carrera. Su mentalidad austríaca/alemana la viví un poco cuando jugué en el Stuttgart, pero la manera de jugar es totalmente otra. Igual que yo noto que he evolucionado en los últimos años, el míster también ha evolucionado. Ha cambiado el discurso, ha buscado lo mejor para el grupo. Ahora presionamos más, pero también sacamos el balón, sabemos movernos, cambiar de sistema. Estancamiento sería lo último que describiría lo que hemos vivido, es una evolución constante. Igual que, por ejemplo, Guardiola es diferente ahora a lo que era en el Barcelona, porque todos los entrenadores van cambiando, puliendo detalles. P: No le sorprendería que diera un salto grande pronto, a un Manchester United, por ejemplo. R: Creo que, si este año seguimos en esta línea, va a haber opciones. No sé qué va a querer él, pero tendrá todo el derecho de poder aspirar a más. Después de haber estado tres años con nosotros y haber cambiado esa etiqueta de "equipo para luchar por el descenso", a "equipo que puede competir con cualquiera", yo creo que tendrá opciones. P: Ha hablado mucho en su libro de trenes que pasan, ¿el suyo de jugar en la Liga Española ya pasó? R: Me lo pregunto bastante y siempre me hacía ilusión volver. Justo cuando podía volver no me dejaron salir y cuando yo quería ir las opciones no me convencían. Que se alineen todos los planetas para que se dé la situación es complicado. He estado siete años aquí y podrían haber pasado cualquier cosa, un entrenador al que no le cuadrara y me hubiera tenido que ir. He decidido continuar y las opciones de renovación en los últimos años han sido buenas. Ahora me encuentro muy bien físicamente, así que decir que ha pasado el tren no, creo que no. Me quedan mínimo dos temporadas a un muy buen nivel y voy a intentar alargarlo como sea. P: ¿Se ve acabando su carrera y entrenando directamente?. R: Realmente no lo sé. Iremos decidiendo según cómo me encuentre. Está la opción de ir a Japón, que siempre lo menciono y sigo pensando en ello. Intento convencer a mi pareja de que nos vayamos un par de años allí, sea a jugar o a entrenar, porque quiero conocer esa cultura. Podría pasar que según me retire me llegue una buena opción de entrenar, podría pasar también. Ojalá, si es así mejor. EFE msg/jad