Noel: No tengo palabras, no hay muchas ocasiones de ganar oro olímpico

Redacción deportes, 16 feb El francés Clement Noel, flamante campeón olímpico de eslalon en Pekín 2022, declaró este miércoles en Yanqing que "no" encuentra "las palabras para expresar su alegría, porque "no hay muchas ocasiones para ganar el oro" en unos Juegos. "No tienes tantas oportunidades de ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos; en mi caso es sólo una vez, en un minuto y cuarenta segundos, cada cuatro años", explicó Noel, consumado especialista en eslalon, disciplina en la que cuenta el total de sus nueve victorias y 16 podios en Copa del Mundo; y en la que hace cuatro años se había proclamado campeón mundial júnior en Davos (Suiza) "Ha sido una de las más importantes victorias de mi carrera", añadió el campeón de Val d'Isere, de 24 años, que forjó su triunfo final con el mejor parcial de la segunda manga, en la que avanzó cinco posiciones para capturar el oro olímpico. "Sabía que estaba en forma", afirmó Noel, que se convirtió en el primer francés en ganar el eslalon olímpico desde que hace 20 años Jean-Pierre Vidal se colgara el oro en Salt Lake City (EEUU); y en el tercero de su país en lograrlo, siguiendo el camino que marcó, ante su afición y en Grenoble'68, el mítico Jean-Claude Killy. "Mis carreras en enero no habían sido buenas, pero sí lo han sido los entrenamientos aquí", apuntó el flamante campeón olímpico. "Me notaba rápido y hoy di todo, saqué lo máximo de mí mismo. No tengo palabras para describir lo que siento", declaró, tras ganar el eslalon de los Juegos de Pekín 2022, Clement Noel. EFE arh/og