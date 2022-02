Ministro dominicano de Industria subraya la seguridad de inversión en su país

Madrid, 16 feb El ministro de Industria, Comercio y Mipymes de República Dominicana, Víctor Bisonó, defendió este miércoles en una entrevista con Efe en Madrid la "seguridad y tranquilidad" que ofrece su país a la inversión extranjera en un contexto de "cambio" en América Latina. En medio de una "misión comercial y empresarial de Dominicana para dar a conocer las oportunidades" de la isla caribeña en España que hoy continúa en Bruselas, el ministro aseguró que su país "es un mundo de oportunidades" para España, que en los últimos diez años "invirtió 2.000 millones de dólares" en esa economía. "Pensamos muchas veces que ven a Dominicana como el paraíso que somos dentro del Caribe, un lugar de playas y descanso, pero tenemos oportunidades de negocio", insistió el titular de Industria. "SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD" EN UNA REGIÓN EN CAMBIO Bisonó consideró que su país puede ofrecer "seguridad y tranquilidad" para la inversión extranjera además de "estabilidad económica, social y política con un buena desempeño de un Gobierno comprometido en fortalecer la institucionalidad". "Cuando le echamos ojo a América Latina y vemos los cambios en Chile tras las revueltas sociales, México con la seguridad, Perú que cambia de gabinete cuatro o cinco veces en meses, lo que puede suceder en Colombia, lo que pasa en Venezuela, estamos hablando de un contraste de donde hay seguridad y tranquilidad", incidió. Asimismo, para el ministro, la red de infraestructuras del país es también un punto a favor a la hora de atraer inversores extranjeros. "Todo eso lo complementamos con un país que tiene los mejores aeropuertos, los mejores puertos que nunca perdieron la conectividad con Estados Unidos y la región y con una logística de carácter mundial", subrayó. DOMINICANA, UNA VENTANA A ESTADOS UNIDOS Bisonó quiso recordar la relación de "cercanía" de su país con Estados Unidos, "el mayor consumidor del mundo". "Nosotros tenemos más cercanía -que otros países de la región-, nuestra logística es envidiable, hoy Dominicana puede ser para las empresas y la industria un canal de entrada al mercado de mayor consumo del mundo en base a los acuerdos que tenemos con la Comunidad Económica Europea", explicó. "Dominicana ofrece oportunidades que o compiten o mejoran con los otros países de la región", apostilló al respecto.Bisonó se pronunció también sobre la situación de su vecina Haití y aseguró que es un tema que el presidente Luis Abinader "saca en los foros internacionales". "Pedimos atención, ayuda y cooperación para Haití, pero depende también de la actitud de los propios haitianos y no hay una solución de Dominicana ni de otro país que no salga de los propios haitianos y de una ayuda colectiva para que mejore sus condiciones allá para que se puedan quedar", continuó. "FE" PARA ORGANIZAR LA CUMBRE IBEROAMERICANA, QUE PODRÍA PASAR A 2023 El ministro informó que la Cumbre Iberoamericana que la isla está preparando desde el pasado año podría finalmente celebrarse en 2023 debido a la pandemia y no en 2022 tal como estaba agendada. La situación sanitaria ya retrasó la cita anterior, celebrada en Andorra, posponiéndola de 2020 a 2021 y obligó a reducir la presencia física de los mandatarios únicamente a los ibéricos y el propio dominicano, quien recogió el testigo para organizar la siguiente. Pese a la incertidumbre, Bisonó aseguró que los dominicanos son "gente de fe" que "apuesta por el futuro y se compromete con hacer las cosas correctamente". "Estamos hablando o de noviembre de este año o febrero del 23, lo que sí podemos decir es que con la presencia del Rey -Felipe VI- y del presidente español -Pedro Sánchez-, va todo un equipo completo también del sector privado y estamos identificando nichos de oportunidades", manifestó. Asimismo, valoró la unión de los países iberoamericanos y asumió que siendo Iberoamérica "la región con las mayores reservas naturales del mundo, con el mismo idioma mayoritariamente, se pueden lograr muchas cosas y ser un ejemplo para el resto del mundo". Macarena Soto