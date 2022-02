Miércoles, 16 de febrero de 2022 (23.00 GMT)

============== UCRANIA CRISIS ============== EEUU EEUU acusa a Rusia de engañar con anuncio de repliegue militar ante Ucrania Washington El Gobierno de EE.UU. advirtió este miércoles que Rusia concentra cada vez más militares en su frontera con Ucrania, lo que contradice el anuncio de que ha retirado a varias unidades militares, y denunció las "falsas narrativas" lanzadas por el Ejecutivo ruso. Poco después de que el Ministerio de Defensa ruso informó del repliegue de varias unidades castrenses en regiones limítrofes con Ucrania, tanto la Casa Blanca como el Departamento de Estado de EE.UU. caracterizaron de propaganda los anuncios de Moscú. "Hemos visto lo opuesto en las semanas recientes, incluso en los días recientes. Más fuerzas rusas, no menos, en la frontera", señaló el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en una rueda de prensa. RUSIA Rusia choca con la desconfianza de Occidente ante sus señales de desescalada Moscú Rusia chocó hoy con la abierta desconfianza de Occidente ante sus anuncios de retorno a sus cuarteles permanentes de unidades implicadas en los ejercicios en las circunscripciones Sur y Oeste, fronterizas con Ucrania, interpretados por Kiev y sus aliados como preparativos de una invasión. Nada más anunciar este miércoles el Ministerio de Defensa de Rusia el retorno sus lugares de emplazamiento habitual de los efectivos que participaron en ejercicios militares en la península de Crimea, anexionada en 2014, el secretario general de OTAN, Jens Stoltenberg, manifestó que no ve ninguna desescalada. G7 Ministros de Exteriores del G7 debatirán el sábado sobre situación en Ucrania Berlínb Los ministros de Exteriores del Grupo de los Siete (G7) países mas desarrollados se reunirán el sábado en los márgenes de la Conferencia de Seguridad en Múnich (sur de Alemania) para tratar las tensiones en torno a Ucrania. Según anunció este miércoles un portavoz del Ministerio de Exteriores de Alemania, la titular alemana, Annalena Baerbock, ejercerá de anfitriona del encuentro, cuyo objetivo será la "coordinación" ante la crisis "causada por los movimientos de tropas rusas". UCRANIA Ucrania pide reunión del Consejo de la OSCE sobre actividad militar rusa Kiev Ucrania solicitó hoy una reunión del Consejo Permanente de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) en 48 horas tras la negativa rusa a participar ayer en la reunión convocada para proporcionar información detallada sobre su actividad militar cerca de las fronteras ucranianas. "Continuaremos exigiendo transparencia a Rusia, que se negó a asistir a la reunión de ayer en virtud del Documento de Viena. Ucrania convoca una reunión conjunta del Consejo Permanente de la OSCE y el Foro de Cooperación en materia de seguridad", escribió en Twitter el ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba. UE Los líderes de la UE se reunirán mañana para abordar la crisis ucraniana Bruselas Los líderes de la Unión Europea (UE) mantendrán este jueves un encuentro informal para abordar la crisis causada por el refuerzo militar ruso junto a Ucrania, antes de la cumbre que tienen prevista en Bruselas con los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana (UA). "Antes de la cumbre UE-UA habrá una reunión informal de una hora de los miembros del Consejo Europeo a las 12.30 (11.30 GMT) sobre el estado de los últimos acontecimientos relacionados con Rusia y Ucrania", indicó a través de su perfil oficial en Twitter Barend Leyts, portavoz del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. ___________________________________ RUSIA BRASIL Putin y Bolsonaro defienden un "mundo multipolar" y con "empeño por la paz" Moscú El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo brasileño, Jair Bolsonaro, defendieron este miércoles un "mundo multipolar" y expresaron su solidaridad con los países "empeñados por la paz", aunque ninguno abordó las tensiones en Ucrania. "Nuestros países defienden la formación de un mundo multipolar con base en el derecho internacional y el papel central coordinador de la ONU y, por eso, tenemos el firme compromiso a los principios multilaterales y a la resolución de conflictos por medios diplomáticos y políticos", declaró Putin a la prensa. CANADÁ NAUFRAGIO Marín (España) llora "por los que se fueron" en el naufragio en Canadá Marín (España) La localidad española de Marín recordó este miércoles a las víctimas del naufragio del pesquero con base en su puerto que desapareció en aguas de Canadá, país que ha dado por concluida la búsqueda de los doce desaparecidos, tras haber encontrado a nueve fallecidos y tres supervivientes. La corporación municipal de Marín guardó cinco minutos de silencio en recuerdo de las víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo en aguas de Terranova (Canadá). El Ayuntamiento de Marín (noroeste) dará "amparo" a las familias "rotas" por el hundimiento del pesquero, cuya tripulación integraban dieciséis españoles, cinco peruanos y tres ghaneses, según datos oficiales. HONDURAS EEUU Expresidente hondureño escucha ante el Supremo cargos que le imputa EE.UU. Tegucigalpa El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández escuchó este miércoles ante un juez designado por la Corte Suprema de Justicia, los cargos por narcotráfico que le imputa Estados Unidos y por los cuales el lunes solicitó un "formal arresto provisional", con fines de extradición. El mismo juez le dictó "detención provisional", que deberá cumplir en una unidad especial de la Policía Nacional, a la que fue enviado después de su captura el martes en su domicilio en Tegucigalpa, y le fijó para el 16 de marzo la segunda audiencia, para "evacuación y elementos de pruebas", dijo a los periodistas el portavoz del poder Judicial, Melvin Duarte. EEUU HONDURAS Captura de Hernández es un aviso para otros en A.Latina, dice senador de EEUU Washington La captura del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández (2014-2022), cuya extradición reclama Estados Unidos por cargos de narcotráfico, sirve de aviso para otros en Latinoamérica, dijo este miércoles a Efe el presidente del Comité de Exteriores del Senado estadounidense, el demócrata Bob Menéndez. "Espero que envíe a otros en el hemisferio y no solamente en Centroamérica el mensaje de que no puedes actuar con impunidad y salirte con la tuya", manifestó Menéndez, una de las figuras más influyentes en la política exterior de Estados Unidos. IBEROAMÉRICA LENGUAS Expertos buscan una mayor integración entre el español y el portugués Brasilia Académicos, investigadores y lingüistas comenzaron este miércoles en Brasilia una conferencia para reforzar la integración entre el español y el portugués, dos lenguas que forman el mayor bloque de idiomas similares en el Planeta. "El español y el portugués representan un valor incalculable", afirmó el titular interino de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Marcos Pinta Gama, en la apertura de la conferencia, en un centro de convenciones de la capital brasileña. SOMALIA ATAQUE Al menos ocho muertos en dos ataques de Al Shabab en la capital de Somalia Mogadiscio Al menos ocho personas murieron, incluyendo civiles y policías, y 23 resultaron heridas en dos ataques contra comisarías con explosivos y fuertes tiroteos perpetrados esta madrugada en los suburbios de la capital de Somalia por el grupo yihadista Al Shabab, según confirmaron las autoridades. En un primer ataque contra la comisaría del distrito de Kahda (oeste), tres personas murieron y siete resultaron heridas, todos ellos agentes de la Policía. EEUU SAAB Alex Saab dio a EE.UU. información sobre Venezuela y se iba a entregar Miami (EE.UU.) El colombo-venezolano Alex Saab, presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cooperó con EE.UU. durante un año de forma "proactiva" sobre sus actividades ilícitas y los contratos con el gobierno de Venezuela y se iba a entregar a la justicia estadounidense, según unos documentos judiciales divulgados este miércoles a los que tuvo acceso Efe. Durante una audiencia en Miami, a la que compareció Saab, el juez Robert N. Scola programó para octubre próximo el juicio por conspiración para lavado de dinero que enfrenta el empresario y además ordenó la divulgación "inmediata" de dos documentos del expediente judicial. INDIA BOLLYWOOD Muere el legendario Bappi Lahiri, "rey" de la música disco de Bollywood Nueva Delhi El legendario músico y compositor indio Bappi Lahiri, considerado el "rey" de la música disco en el cine de Bollywood, murió anoche a los 69 años de edad en la ciudad de Bombay a causa de problemas respiratorios, informó este miércoles su familia. “Es un momento profundamente triste para nosotros. La cremación tendrá lugar a la llegada de (su hijo) Bappa de Los Ángeles mañana a media mañana. Rogamos amor y bendiciones por su alma", anunció la familia en un comunicado recogido por varios medios locales. ============ CORONAVIRUS ============ AMÉRICA Los casos de ómicron caen bruscamente en América, pero aún suben las muertes Washington Los nuevos contagios de la variante ómicron del coronavirus cayeron un 31 % en la última semana, pero las muertes todavía aumentaron un 5,6 %, informó este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS). En su rueda de prensa semanal, la directora de la OPS, Carissa Etienne, explicó que el continente registró 3,3 millones de nuevos casos y 34.000 muertes asociadas a la covid-19, encadenando seis semanas consecutivas con incrementos de decesos. FRANCIA Francia reabre las discotecas y estudia el fin de las mascarillas en marzo París Francia reabre este miércoles las discotecas y vuelve a autorizar la consumición en estadios, cines o trenes, al tiempo que estudia el fin progresivo de las mascarillas en interiores a partir de mediados de marzo, probablemente de forma progresiva. El ministro de Sanidad, Olivier Véran, dijo que "a mediados de marzo" se podría prescindir de la mascarilla en todos o en una parte de los espacios cerrados "si el virus circula mucho menos y los hospitales están en condiciones de funcionamiento normal". ALEMANIA Alemania levantará mayoría de restricciones en fases hasta el 20 de marzo Berlín El Gobierno alemán y los líderes regionales acordaron este miércoles levantar la mayor parte de las restricciones vinculadas a la pandemia y en tres fases desde ahora y hasta el 20 de marzo, cuando expiran las limitaciones que están ahora en vigor. Aún así, en la primavera se mantendrán medidas como la obligatoriedad de llevar mascarilla en espacios cerrados y en el transporte público, así como el mantenimiento de distancias de seguridad. ______________________________ CINE BERLINALE La película española "Alcarràs" gana Oso de Oro de la Berlinale Berlín El retrato de una familia de melocotoneros catalanes cautivó a la Berlinale, que dio su Oso de Oro a la película española "Alcarràs", dirigida por Carla Simón, como exponente de un cine en que confluyen ternura y rabia por la situación del pequeño agricultor. El Oso de Plata del Jurado fue para Natalia López Gallardo, por su producción mexicano-argentina "Manto de Gemas", su primer largometraje. La directora, nacida en Bolivia en 1980, es como Simón un talento joven, aunque su película no destila precisamente ternura, sino el desgarro social del México más pobre, a merced de una violencia donde se diluyen los límites entre víctimas y victimarios. EFE cd