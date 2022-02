Miércoles, 16 de febrero de 2022 (09.00 GMT)

GUATEMALA TERREMOTO Sismo de magnitud 6,8 sacude Guatemala y causa alarma, pero no víctimas Ciudad de Guatemala Un fuerte sismo que alcanzó 6,8 de magnitud en la escala abierta de -Richter sacudió en la madrugada de este miércoles Guatemala causando alarma entre la población, pero de momento solo se han reportado algunos daños materiales, pero no víctimas. De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el temblor ocurrió a las 01:12 hora local (07:12 GMT), y fue sensible en todo el territorio guatemalteco. NICARAGUA OPOSICIÓN Se extiende el juicio a opositores que pretendían retar a Ortega Managua El juicio contra tres líderes opositores que aspiraron a ser candidatos a la Presidencia de Nicaragua en las elecciones pasadas, acusados del delito de "traición a la patria", que comenzó este martes, fue suspendido y se seguirá mañana, informó un organismo humanitario. El juicio contra Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, que pretendían retar al presidente Daniel Ortega en los comicios pasados, y que también incluía a otros cuatro opositores, continuará el miércoles, dijo a Efe una portavoz del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que da seguimiento a los casos. RUSIA BRASIL Bolsonaro rinde tributo a los caídos durante la Segunda Guerra Mundial Moscú El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, depositó este miércoles una corona de flores en la tumba del soldado desconocido en Moscú, cerca del muro del Kremlin, dedicado a los combatientes soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial. En nombre del mandatario, la guardia del Kremlin puso la corona, con flores del color de la bandera brasileña, cerca de la llama eterna de la tumba del soldado desconocido. UCRANIA CRISIS Rusia: militares que hicieron maniobras en Crimea vuelven a sus cuarteles Moscú El Ministerio de Defensa de Rusia anunció hoy que las unidades que concluyeron los ejercicios militares en la península ucraniana de Crimea, anexionada en 2014, regresan a sus cuarteles permanentes. "Las unidades de la circunscripción militar Sur que concluyeron su participación en los ejercicios tácticos en los polígonos de la península de Crimea se dirigen en ferrocarril hacia sus lugares de emplazamiento permanente", señaló Defensa en un comunicado. UCRANIA CRISIS EEUU cree que piratas informáticos rusos han penetrado sistemas de Ucrania Washington Los servicios de inteligencia estadounidenses creen que piratas informáticos del gobierno ruso podrían haber penetrado las redes militares, energéticas e informáticas cruciales de Ucrania. Así, los hackers rusos podrían posicionarse de forma estratégica en estos sistemas para interrumpirlos en caso de que el Kremlin lance un ataque militar contra Ucrania, según un informe de la inteligencia estadounidense recientemente desclasificado y publicado por The Washington Post. UCRANIA CRISIS Borrell insiste en que hay que mantenerse vigilantes tras los anuncios rusos París El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, insistió este miércoles en que hay que mantenerse vigilantes después del anuncio ruso de la retirada de una parte de las tropas que tiene junto a la frontera ucraniana porque Moscú está en una lógica de intimidación. "Hay que seguir vigilantes porque hay un ejercicio de intimidación", subrayó Borrell en una entrevista a la emisora France Inter. ECUADOR GOBIERNO Fiscalía de Ecuador allana organismo estatal sumido en disputa política Quito La Fiscalía de Ecuador dirigió la noche de este martes una operación de allanamiento a la sede del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), sumido en una disputa política por la dirección del organismo estatal. La Fiscalía, en su cuenta de Twitter, indicó que la operación obedeció a un "acto urgente" para recoger evidencia sobre un supuesto delito de acceso ilegal al sistema informático de la entidad. MÉXICO PRENSA La Unión Europea condena asesinado de periodista en estado mexicano de Oaxaca Ciudad de México La Unión Europea, Noruega y Suiza condenaron este martes el asesinato del periodista mexicano Heber López Vásquez, en el sureño estado mexicano de Oaxaca, y expresaron su preocupación por la falta de resultados en casos anteriores de asesinatos de periodistas en el país. "Condenamos el asesinato del periodista Heber López Vásquez, ocurrido el 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca", señaló el comunicado y agregó que el periodista trabajó en diversos medios y fundó su propio medio digital "NoticiasWeb", donde publicaba noticias locales sobre política y corrupción. COREA DEL NORTE ANIVERSARIO Kim Jong-un asiste a congregación nacional por el 80 aniversario de su padre Seúl El líder norcoreano, Kim Jong-un, asistió en la víspera a un acto para celebrar los 80 años del nacimiento de su difunto padre, el anterior dictador del régimen Kim Jong-il, según informaron hoy los medios estatales. La "congregación nacional", según calificó el evento la agencia estatal KCNA, tuvo lugar el pasado martes en la ciudad de Samjiyon, al noroeste del país, lo que supuso la primera ocasión en que esta conmemoración no se celebra en Pionyang. ETIOPÍA CONFLICTO AI: Rebeldes de Tigré asesinaron a decenas de personas en el norte de Etiopía Adís Abeba Las fuerzas rebeldes de la región etíope norteña de Tigré, inmersas en una guerra con el Gobierno de Etiopía, "asesinaron a decenas de personas" el año pasado en la vecina región de Amhara, denunció hoy Amnistía Internacional (AI). Combatientes del Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT), partido que gobernaba esa región antes de estallar el conflicto en noviembre de 2020, cometieron también decenas de violaciones en grupo contra mujeres y niñas —algunas de sólo 14 años— y saquearon bienes en dos localidades de Amhara, región leal al Ejecutivo etíope. SOMALIA ATAQUE Al Shabab lanza ataques contra varias comisarías en la capital de Somalia Mogadiscio El grupo yihadista somalí Al Shabab atacó varias comisarías en Mogadiscio la madrugada de este miércoles, según confirmó el ministro de Seguridad Interna del país, Abdullahi Mohamed Nur. "A las 01.00 (22.00 hora GMT) los terroristas atacaron los suburbios de Mogadiscio, apuntado contra nuestras comisarías y puestos de control, y estoy informando al público de que nuestras Fuerzas de Seguridad derrotaron al enemigo", señaló el ministro a través de su cuenta de Twitter. INDIA BOLLYWOOD Muere el legendario Bappi Lahiri, "rey" de la música disco de Bollywood Nueva Delhi El legendario músico y compositor indio Bappi Lahiri, considerado el "rey" de la música disco en el cine de Bollywood, murió anoche a los 69 años de edad en la ciudad de Bombay a causa de problemas respiratorios, informó este miércoles su familia. “Es un momento profundamente triste para nosotros. La cremación tendrá lugar a la llegada de (su hijo) Bappa de Los Ángeles mañana a media mañana. Rogamos amor y bendiciones por su alma", anunció la familia en un comunicado recogido por varios medios locales. EFE alf