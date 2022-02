Miércoles, 16 de febrero de 2022 (04.00 GMT)

============== UCRANIA CRISIS ============== RUSIA Putin afirma que Rusia no quiere una guerra en Europa Moscú Rusia no quiere una guerra en Europa, afirmó este martes el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, en Moscú. "¿Si queremos una guerra (en Europa)? Claro que no", dijo Putin al comentar la tensión actual en la frontera entre Rusia y Ucrania. Agregó que precisamente por eso Rusia presentó propuestas sobre unas negociaciones acerca de la seguridad europea, cuyo resultado debe ser un acuerdo que responda a los intereses de todas las partes. TROPAS Rusia anuncia retirada parcial de tropas pero mantiene exigencias a Occidente Moscú Rusia anunció este martes la retirada de algunas unidades militares de la frontera con Ucrania, pero mantuvo sus exigencias a EEUU y la OTAN, que implican, en primer lugar, un veto inequívoco a la entrada de Kiev en el bloque euroatlántico. El anuncio sobre el regreso a las bases de parte de los militares desplegados cerca de la frontera ucraniana coincidió con la visita a Moscú del canciller alemán Olaf Scholz, y su reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin. El líder ruso confirmó la retirada parcial de tropas ante Scholz, pero subrayó que los futuros pasos de Rusia dependerán de la situación "sobre el terreno". EE.UU. Biden denuncia que Rusia mantiene una postura "amenazante" contra Ucrania Washington El presidente de EE.UU., Joe Biden, denunció este martes que Rusia mantiene una postura "amenazante" contra Ucrania y que todavía es "claramente posible" que invada el país, después de que Moscú anunciara la retirada de algunas unidades militares. En un discurso desde la Casa Blanca, Biden dijo que su Gobierno "todavía no ha verificado" el presunto repliegue de unidades rusas de la frontera con Ucrania que anunció este martes el Kremlin. "Nuestros analistas indican (que los militares rusos) siguen en una postura totalmente amenazante, y el hecho es que, ahora mismo, Rusia tiene más de 150.000 soldados alrededor de Ucrania y Bielorrusia", recalcó el mandatario. Biden aseguró que coincide con el Gobierno ruso en que hay que dar a la diplomacia "todas las oportunidades de triunfar", y que hay "formas reales de hacer frente a las preocupaciones de seguridad" tanto de Rusia como de Ucrania y de Occidente. EU Bruselas afirma respuesta a agresión rusa estará "alineada" y será "rápida" Bruselas La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, señaló este martes que la respuesta de los aliados si Rusia agrede a Ucrania estará "totalmente alienada y será rápida" y las sanciones contra Moscú comenzarán "en la parte superior de la escala". Von der Leyen hizo esta afirmación en un mensaje en su cuenta oficial en Twitter en el que informó sobre una llamada telefónica que mantuvo con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con quien habló de "los últimos acontecimientos en torno a Ucrania". "Hemos reafirmado que nuestra respuesta común a cualquier nueva agresión rusa estará totalmente alineada y será rápida. Las sanciones comenzarán en la parte superior de la escala", dijo. ALEMANIA Scholz: "Es nuestro maldito deber intervenir en defensa de la paz" Berlín El canciller alemán, Olaf Scholz, afirmó este martes tras reunirse en Moscú con su homólogo ruso, Vladimir Putin, que todos los implicados en las negociaciones para evitar un conflicto en Ucrania tienen es el "maldito deber" de actuar en defensa de la paz. En su cuenta oficial de Twitter, recién creada hace unos días, el canciller indicó que, según expresó en su encuentro con Putin, tanto en Europa como en Alemania sólo puede haber una seguridad duradera "con" y no "contra" Rusia. ________________________________ CHILE CONSTITUCIÓN Constituyente chilena inicia debate sobre sus primeras normas generales Santiago de Chile El organismo a cargo de redactar la nueva carta magna chilena inició la tarde de este martes la primera sesión plenaria que deliberará en torno a las normas generales que podrían quedar plasmadas en la próxima Constitución, a cinco meses del plazo para someterla a plebiscito ante todo el país. Se trata de una jornada histórica, esperada tanto por los 154 convencionales como por el resto de la ciudadanía que ha seguido con atención la discusión previa en las diferentes comisiones temáticas, espacios donde se votaron y aprobaron por mayoría las propuestas que esta tarde llegan a la asamblea general para ser puestas en debate. HONDURAS EEUU Expresidente hondureño capturado tras petición de EEUU por narcotráfico Tegucigalpa El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue detenido este martes en su casa en Tegucigalpa y trasladado ante el juez que ordenó su detención, después de que EE.UU. solicitara el lunes su captura con fines de extradición por narcotráfico, entre otros delitos. La operación de captura la encabezó el ministro de Seguridad, Ramón Sabillón. La Embajada de EE.UU. en Tegucigalpa afirmó este martes que Hernández "participó en una conspiración violenta de narcotráfico para recibir cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela, entre otros lugares". ESPAÑA NAUFRAGIO El naufragio de pesquero español en Canadá deja 10 muertos y 11 desaparecidos Madrid Al menos diez personas murieron y 11 están desaparecidas en el naufragio del pesquero español Villa de Pitanxo, que se hundió a primeras horas del martes en aguas de la isla canadiense de Terranova con 24 tripulantes a bordo.Según informó este martes Salvamento Marítimo, los cuerpos de dos fallecidos han sido recuperados por el buque canadiense Nexus y el otro por el pesquero portugués Franco Morte. El lugar del naufragio se ubicó a 250 millas náuticas (unos 460 kilómetros) al este de la costa de Terranova. De los 24 tripulantes, 16 son españoles y el resto ciudadanos de Perú y Ghana.Galicia declarará este miércoles luto oficial por el naufragio, mientras continúa la búsqueda de once desaparecidos. BRASIL LLUVIAS Al menos 18 muertos por fuertes lluvias en región serrana de Río de Janeiro Sao Paulo Al menos 18 personas murieron a causa de las fuertes lluvias que golpearon este martes a la ciudad brasileña de Petrópolis, en la región serrana de Río de Janeiro y donde decenas de familias resultaron damnificadas debido a las inundaciones y deslizamientos, informaron fuentes oficiales.De acuerdo con las autoridades de Río de Janeiro, la ciudad de Petrópolis, localizada a unos 70 kilómetros de la capital fluminense, cuenta con al menos 50 puntos activos de inundaciones y deslizamientos de tierra. RUSIA NAVALNI EEUU EE.UU. considera "dudosos" los nuevos cargos contra opositor ruso Navalny Nueva York El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mostró este martes su preocupación por los "nuevos cargos dudosos" contra el líder opositor ruso Aleksey Navalny, contra quien hoy comenzó un nuevo juicio, esta vez por presunto fraude. "Navalny ya recibió una sentencia que estuvo motivada políticamente el año pasado, cuando regresó a Rusia tras recuperarse en el extranjero, porque agentes del Gobierno ruso lo envenenaron con un agente nervioso", dijo Blinken en un breve mensaje en su cuenta de Twitter.El proceso contra el opositor arrancó este martes en la prisión de la región de Vladímir, a unos 100 kilómetros al este de la capital rusa, donde el político cumple una pena de dos años y medio de cárcel. PERÚ CRISIS El Gobierno y el Congreso mantienen la tensión política al máximo en Perú Lima El Gobierno y el Congreso de Perú mantuvieron durante este martes la tensión política que ha caracterizado sus relaciones durante las últimas semanas y ha sembrado la incertidumbre en el país andino, ante los pedidos para destituir a los máximos representantes de ambos poderes del Estado.Tras haber denunciado el lunes un presunto intento de un sector del Parlamento, que domina la oposición, de destituir al presidente Pedro Castillo, el Ejecutivo pasó a la ofensiva y una de sus más conocidas representantes presentó una denuncia constitucional contra la presidenta del Congreso, la conservadora María del Carmen Alva.La ministra de Trabajo, Betssy Chávez, confirmó este martes que presentó la denuncia constitucional para que Alva sea removida del cargo, aunque remarcó que lo hizo en su calidad de legisladora. UE COLOMBIA Duque llama en la Eurocámara a estrechar lazos entre América Latina y la UE Estrasburgo (Francia) El presidente de Colombia, Iván Duque, llamó este martes a estrechar la cooperación entre la Unión Europea (UE) y América Latina para afianzar la democracia, uno de los "retos más grandes" de la región, y avanzar en áreas como la lucha contra el cambio climático. "Hace casi cuarenta años, nuestro Nobel Gabriel García Márquez le decía al mundo que América Latina se encontraba sola. Hoy, América Latina ha vencido en parte esa soledad, pero hoy América Latina necesita más que nunca a Europa. Les invito a seguir construyendo este diálogo multilateral cimentado en la democracia", dijo Duque en un discurso ante el pleno del Parlamento Europeo. BARÉIN ISRAEL Israel quiere sacar "sustancia" de la paz para hacer negocios con Baréin Manama Naftali Benet se convirtió en el primer ministro de Israel en realizar un viaje oficial a Baréin, país árabe con el que firmó la paz y estableció lazos en 2020, y con quien ahora quiere sacar "sustancia" de esta relación en forma de inversiones, comercio y economía. "Creo que nuestro objetivo en esta visita es convertir (la relación) de gobierno a gobierno a una paz entre los pueblos, y de pasar de las ceremonias a la sustancia", dijo este martes Benet, según un comunicado de su oficina. ARGENTINA JUSTICIA Presidente argentino defiende a la vicepresidenta ante la Justicia Buenos Aires El presidente argentino, Alberto Fernández, defendió este martes el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015), su actual vicepresidenta, al declarar como testigo en el juicio donde se la acusa por presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública. “Me llama mucho la atención el sentido de esta causa”, declaró Fernández. “Se están discutiendo decisiones políticas no judicializables objetivamente”. COREA DEL SUR DESEMPLEO Corea del Sur registró en enero su mayor crecimiento de empleo en 22 años Seúl Corea del Sur registró en enero su mayor crecimiento de empleo en 22 años debido a un efecto base bajo en los negocios y la economía, y la progresión de la recuperación del impacto de la pandemia, según los datos publicados este miércoles.El número de personas con empleo era de 26,95 millones en el primer mes de 2022, lo que suponen 1,14 millones de personas más con respecto al mismo mes del año anterior, según las cifras difundidas por la Oficina de Estadística nacional.Es el mayor crecimiento de empleo en el país desde marzo del año 2000, cuando el número de empleados se incrementó en 1,21 millones de personas. ============ CORONAVIRUS ============ VARIANTE La subvariante BA.2 de ómicron ya representa un 21 % de los casos de COVID Ginebra Un 21 % de los nuevos casos de COVID-19 analizados en laboratorio pertenecen al sublinaje BA.2 de la variante ómicron, que ha generado inquietud por su aún mayor transmisibilidad y por no ser detectada por algunos test, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) no la considera de especial riesgo. Según el informe epidemiológico semanal de la organización, el sublinaje BA.2 está aumentando de forma estable y es incluso dominante en países como China, India, Dinamarca, Pakistán o Filipinas, según los datos de la red global de laboratorios GISAID, que trabaja junto a la OMS. La subvariante BA.2 es como media un 84 % más transmisible que la BA.1 (otro sublinaje de ómicron), según cálculos de la OMS. EE.UU. Exceso de muertes asociado a covid-19 en EEUU supera el millón, según las CDC Nueva York El exceso de muertes asociado a la pandemia de covid-19 en Estados Unidos supera ya el millón de personas, de acuerdo con los datos recogidos por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés).En concreto, la pasada semana se situó en 1.023.916, según el jefe de estadísticas de mortalidad de los CDC, Robert Anderson, citado por el diario The Washington Post.Sin embargo, el número de muertes por la covid-19 confirmadas oficialmente según los CDC es de 911.145.Asimismo, la Universidad Johns Hopkins, que lleva el recuento de los fallecidos por coronavirus a nivel mundial y en Estados Unidos, recoge que a día de hoy han muerto 925.287 personas en EE. UU, como consecuencia de la covid-19. EE.UU. Alcaldía de Nueva York despide a 1.430 empleados que se negaron a vacunarse Nueva York El gobierno municipal de Nueva York ha despedido a 1.430 empleados que se han negado a vacunarse contra el covid-19, tras haber agotado todos los plazos y prórrogas ofrecidos durante varios meses, según las cifras ofrecidas por el consistorio municipal. Es solo una pequeña parte, inferior al 1%, de la enorme plantilla municipal de 370.000 trabajadores, que convierten al gobierno de la ciudad en el principal empleador del estado. DJOKOVIC Djokovic dice estar dispuesto a sacrificar torneos antes que vacunarse Londres El tenista Novak Djokovic, que fue deportado de Australia en enero por no estar vacunado contra la covid-19, dijo este martes que estaría dispuesto a sacrificar grandes torneos antes que ser obligado a vacunarse contra la covid, pero ha rechazado que se le asocie con el movimiento anti-vacunas. En una entrevista con la cadena británica BBC, el jugador afirmó que respalda el derecho de una persona a elegir y que ha sido siempre defensor del bienestar y de la nutrición. ________________________________ PRADO GOYA Las Majas de Goya, como se merecen en el Prado Madrid Las Majas de Goya, la desnuda y la vestida, son dos de las obras más icónicas del Museo del Prado y desde este martes ocupan el espacio "que se merecen" en una sala más amplia que comparten con una Venus de Tiziano, una nueva propuesta de exhibición presentada junto a dos bocetos del artista aragonés apenas vistos hasta ahora. De los tres millones de visitantes que antes de la pandemia visitaban el Museo del Prado, ha explicado este martes su director, Miguel Falomir, casi todos ellos iban a contemplar las Majas de Goya, lo que generaba aglomeraciones de público por lo que se decidió suprimir un murete que ha dado paso a una sala más amplia en la que se ofrece ahora un acercamiento más panorámico y sugestivo a estas obras. R.UNIDO MONARQUÍA Príncipe Andrés aleja el espectro del juicio mediante acuerdo con denunciante Nueva York El príncipe Andrés de Inglaterra alcanzó este martes un acuerdo extrajudicial con la mujer que lo denunció por abuso sexual cuando ella era menor de edad, llamada Virginia Giuffre, lo que parece alejar el espectro de un juicio que le podría acarrear aún más descrédito que el que sufre tras su progresivo apartamiento de la corte inglesa. Los abogados de Andrés, encabezados por David Boies, presentaron este martes un escrito dirigido al juez Lewis A. Kaplan, encargado del caso, en el que no desvelan los términos del acuerdo, pero le piden que "suspenda todos los plazos" del juicio, que estaba previsto comenzara el próximo otoño. EFE cd/ga/ics