México traslada "con éxito" a familias al sur de Ucrania por crisis con Rusia

Ciudad de México, 16 feb La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México trasladó este miércoles a 32 familias mexicanas de Kiev (capital de Ucrania) al sur del país por la crisis desatada con Rusia, informó el canciller Marcelo Ebrard. "Se llevó a cabo movimiento de familias mexicanas de Kiev hacia el sur de Ucrania. Fue un éxito. Felicito a nuestra comunidad y a la embajadora y su equipo. Seguimos adelante con el plan de contingencia de la SRE. Les informo", escribió Ebrard en un tuit junto a un video en el que aparecen algunas de las familias introduciendo sus maletas en un autobús. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, afirmó este miércoles que el país "no tiene miedo a ningún enemigo", ni a predicciones sobre la fecha de un ataque ruso, y aseguró que la nación "se defenderá". Rusia comenzó a retirar el martes algunas unidades militares próximas a la frontera con Ucrania, mientras su Duma, la cámara baja parlamentaria, pidió al presidente Vladímir Putin que reconozca la independencia de las autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania. Putin afirmó que Rusia no quiere una guerra en Europa: "¿Si queremos guerra? Claro que no", dijo al comentar la tensión actual en la frontera con Ucrania en una rueda de prensa junto al canciller alemán Olaf Scholz. Putin agregó que su país ha hecho propuestas para unas negociaciones acerca de la seguridad europea, cuyo resultado debe ser un acuerdo que responda a los intereses de todos. Pero el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que desde su Gobierno todavía no pudieron verificar que las tropas rusas se hayan retirado de la frontera con Ucrania, por lo que sigue siendo "una posibilidad" que el país gobernado por Putin invada Ucrania. EFE ia/esc/laa