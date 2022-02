México inicia impresión de boletas para la consulta de revocación de mandato

Ciudad de México, 16 feb El Gobierno mexicano inició este miércoles la impresión de las 94,5 millones de boletas que se usarán para la primera revocación de mandato, ejercicio polémico porque lo impulsa el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, con un presupuesto menor al previsto. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, lamentó que por "las restricciones presupuestales que se impusieron" las papeletas "no se imprimirán en papel seguridad como sucede en una elección federal". "Aunque es de conocimiento público que el INE no recibió el presupuesto solicitado, no por ello las papeletas para la revocación de mandato serán vulnerables, de ninguna manera", declaró el líder del organismo autónomo en el arranque de la impresión en los Talleres Gráficos de México. Con estos papeles, los mexicanos participarán el 10 de abril en la primera votación que preguntará a la población mexicana si el presidente, en este caso López Obrador, debe abandonar o permanecer en el cargo hasta el fin de su sexenio, en 2024. "Es un día histórico porque será la primera vez que las mexicanas y los mexicanos podremos decidir la continuidad del presidente de la república previo a la conclusión de su periodo", apuntó Abraham Zurita, director de Talleres Gráficos de México, órgano descentralizado del Gobierno. El ejercicio genera choques entre el Gobierno y el organismo electoral, que ha denunciado obstáculos para organizar la votación porque el Congreso, de mayoría oficialista, le recortó 4.913 millones de pesos (unos 240,5 millones de dólares) para 2022. Pero Rabindranath Salazar, subsecretario de Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación (Segob), minimizó este miércoles las necesidades de presupuesto. "Más allá del tema de la tecnología para la impresión de las boletas, la seguridad de las papeletas, etcétera, (está) la confianza que hay en la coordinación entre instituciones y sobre todo la confianza en el ciudadano, en la gente, que finalmente estará participando en un proceso inédito", dijo. La votación, derivada de la Ley Federal de Revocación de Mandato promulgada en septiembre, también causa polémica porque el mismo López Obrador la impulsa, por lo que la oposición le ha acusado de "una campaña permanente" para movilizar a sus bases. Córdova, quien ha recibido críticas del oficialismo, defendió que el INE es un actor imparcial, como lo muestra la impresión de las boletas. "Constituye un evento relevante en la conformación de esa cadena de confianza que distingue a nuestro sistema electoral. Para decirlo con claridad, este evento representa un mensaje para la sociedad y para los actores políticos con la finalidad de erradicar cualquier tipo de duda", argumentó. El ejercicio ocurre mientras López Obrador afronta uno de los mayores escándalos de su sexenio tras revelarse en enero pasado que uno de sus hijos, José Ramón, vivió en 2019 en una casa en Houston, Texas, de un ejecutivo de Baker Hughes, que ese año recibió un contrato de Petróleos Mexicanos (Pemex). Además, el INE ordenó este miércoles retirar un posicionamiento de los gobernadores del oficialismo que defendían a López Obrador de los ataque. El ente electoral consideró que se trataba de "propaganda gubernamental" en este periodo de veda electoral por la revocación. "La revocación de mandato va y va muy bien. Todas las actividades programadas en el calendario de dicha revocación se están emitiendo una a una dentro de los tiempos previstos", sostuvo Córdova. EFE ppc/mqb/rrt (foto)(video)