Madeira registra un terremoto de magnitud 5,1 en la escala Richter

Lisboa, 16 feb El Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera (IPMA) notificó esta madrugada un seísmo de intensidad 5.1 en la escala de Richter, con epicentro a cerca de 45 kilómetros al sur de Funchal, en Madeira, que, según sus registros, no ha causado daños materiales ni personales. El terremoto se produjo a las 04:32 (hora local) y se sintió con una intensidad máxima V (en la escala de Mercalli modificada) en las localidades de Cámara de Lobos, Ribeira Brava y São Vicente (todos ellos en la isla de Madeira), explicó el IPMA en un comunicado. Se sintió con menor intensidad en las localidades de Calheta, Funchal, Machico, Ponta do Sol, Santa Cruz y Santana (también en la isla de Madeira). Matizaron que, "si la situación lo justifica, serán emitidos nuevos comunicados". En declaraciones al canal CNN Portugal, el alcalde de Funchal, Pedro Calado, explicó que no hubo llamadas "registrando ninguna anomalía" y que tampoco hay registro de incidentes. EFE cch/mj