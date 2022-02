López Obrador atribuye a la prensa el auge de la ultraderecha en España

Ciudad de México, 16 feb El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, atribuyó este miércoles a los medios de comunicación en España el auge de la "ultraderecha" en las últimas elecciones en el país, que se llevaron a cabo en la comunidad de Castilla y León. "Acaba de haber elecciones por ejemplo en España y los medios fueron decisivos para que ganara la ultraderecha", aseguró López Obrador. El presidente hizo esta afirmación mientras hablaba de la importancia de las elecciones sin "fraudes" en México, asegurando que con anterioridad muchos medios de comunicación no fueron objetivos y apoyaron la "guerra sucia" y las "mentiras" en su país. "Pero en nuestro país afortunadamente aún con todo esto de la compra de 'bots' en redes sociales ya tenemos forma de replicar, y antes no había posibilidad", subrayó. Este fin de semana se celebraron elecciones en la región española de Castilla y León. El conservador Partido Popular (PP) ganó los comicios con 31 escaños pero el ultraderechista Vox, con 13 representantes, será determinante para que el PP pueda gobernar. Los escaños cosechados por Vox han sido interpretados como un triunfo para el partido y un reforzamiento de la ultraderecha, cada vez menos minoritaria, en el país. En septiembre del pasado año, el apoyo de un grupo de legisladores a una iniciativa anticomunista del líder del partido español de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, generó un tsunami político dentro del conservador Partido Acción Nacional (PAN) que aprovechó el presidente Andrés Manuel López Obrador para debilitar a la oposición. López Obrador, que critica prácticamente a diario los medios de comunicación, ha convertido a España en blanco de sus ataques y comentarios desde que llegó al poder en diciembre de 2018. Apenas la semana pasada López Obrador habló de "pausar" la relación con España, aunque luego aclaró que no se trataba de una "ruptura" sino de un análisis del papel de las empresas españolas y el "influyentismo" (influir para dar concesiones o privilegios) ejercido en administraciones pasadas. EFE mqb/esc/rrt (foto)(video)