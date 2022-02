Lizarazu: si Mbappé se va, sería un error de gestión muy grave del PSG

París, 16 feb Kylian Mbappé demostró una vez más anoche frente al Real Madrid que es un jugador "excepcional", decisivo y "profesional" que lo dará todo por el París Saint Germain (PSG), para Bixente Lizarazu, que considera que si se va al final de la temporada sería un error "muy grave" de gestión para el club francés. "Es un jugador excepcional, galáctico, capaz de cambiar el rumbo de un partido por sí solo. Es la estrella del PSG este año", destacó este miércoles Lizarazu en France Info, la emisora en la que es analista de fútbol. El exinternacional francés comentó sus prestaciones en el partido de este martes, en el que marcó el gol de la victoria para los de París en el tiempo de descuento en una jugada que puso en evidencia de nuevo "su sangre fría". "No hay debate, es la estrella absoluta, el que está por encima de todos los demás", señaló antes de mostrarse convencido de que va a cumplir con el PSG hasta el último momento porque "es un profesional" y "va a darlo todo por su equipo". "Si se va al Real Madrid- añadió-, será un grave error de gestión del PSG por no haber sabido convencerlo (...) Perder a un jugador de este perfil, de este talento, con su juventud, sería un error muy grave". Para el antiguo jugador del Athletic Club de Bilbao y del Bayern de Múnich, su posible salida del club de la capital francesa en caso de materializarse sería por "un conjunto de cosas" y no por dinero ya que ese no debería ser un problema para el PSG y para sus dueños cataríes. Razón de más para no dejarlo escapar teniendo en cuenta que "es excepcional tanto por su talento (futbolístico) como por su personalidad, por su inteligencia, por la perspectiva con la que ve la cosas. Y todo eso a su edad".