Las autoridades chinas emprenden cruzada contra piratería de mascota olímpica

Pekín, 16 feb Las autoridades chinas han iniciado una cruzada contra la venta de copias no oficiales e incluso de pasteles con la imagen de Bing Dwen Dwen, la mascota de los Juegos Olímpicos de invierno Pekín 2022, cuyos productos se encuentran estos días entre los más codiciados por los consumidores del país. La Justicia china dictó esta semana la primera sentencia por delito contra los derechos de propiedad intelectual del oso panda olímpico: un año de cárcel y una multa de 40.000 yuanes (casi 6.300 dólares) para un hombre que vendía copias piratas de Bing y de la otra -menos célebre- mascota de los venideros Juegos Paralímpicos, Shuey Rhon Rhon. Casi una treintena de plataformas de comercio electrónico y redes sociales eliminaron en los últimos días más de 350.000 enlaces y cerraron 3.363 cuentas que difundían contenidos que infringían los derechos de imagen de los Juegos, según datos publicados en la prensa estatal. Además, se cerraron 30 sitios web albergados en servidores de fuera de China y otras 52 web y aplicaciones nacionales. Pero la cosa va más allá, pues no solo se persigue a quienes venden copias ilegales en forma de juguetes, figuras de plástico o muñecos de peluche, sino también a quienes comercializan tartas y pasteles inspiradas en Bing Dwen Dwen sin contar con licencia para ello. Pastelerías y cafeterías de la provincia oriental de Zhejiang y de la ciudad nororiental de Tianjin han sido apercibidas y en algunos casos multadas por infringir con fines de lucro los derechos de imagen de la mascota olímpica. Los propietarios de los negocios alegaron que desconocían que no estaba permitido hacer pasteles con este diseño, pero aún así algunos deberán hacer frente a una sanción económica. Hacerse con algún producto del codiciado oso panda se ha convertido en la última obsesión de los consumidores chinos, dispuestos a hacer largas colas a pesar del frío para conseguir su Bing Dwen Dwen e incluso pagar precios desorbitados por ellos en el mercado de segunda mano. Un furor parecido al desatado por Bing Dwen Dwen causa también la deportista chino-estadounidense y modelo Eileen Gu, quien con una medalla de oro y otra de plata ha sido entronizada por el público chino como la "reina de la nieve". Desde que la saltadora, quien compite por China, se convirtió en el rostro más célebre de los Juegos, la venta de productos y muñecos con su imagen se ha disparado. Así, la Administración de la Propiedad Intelectual de China ha anunciado que no solo perseguirá el registro ilegal de marcas relacionadas con las mascotas de Pekín 2022, sino también con Eileen Gu, cuyo nombre chino es Gu Ailing. Por el momento, se han rechazado 429 solicitudes de registro y anulado otras 43, de acuerdo a datos de ese organismo. Los registros ilícitos "no solo infringen los derechos de propiedad intelectual, sino que también han causado un gran impacto social negativo", advirtieron las autoridades de la entidad. EFE lcl/aa/gcf